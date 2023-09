– Å Gud! Selv bare en, bare la meg finne en kropp.

Etter at en flom herjet byen for en uke siden, er Sabreen Blil en av dem som desperat søker etter et lite glimt av håp.

Hun befinner seg på ruinene av brorens hjem, kledd i en svart kappe.

Med bare hendene forsøker hun å grave seg gjennom de sammenraste veggene

Familien gravlagt under.

– Taym, Yazan, Luqman, Salmah, Tumador, Hakim og hans kone. Herregud! Min familie, hvor er dere?

En uke etter flommen som feide den libyske byen Derna ut i havet, leter mange familier fortsatt etter sine kjære savnede.

Det hele begynte da to demninger brast, og en voldsom strøm av vann skyllet gjennom elveleiet som vanligvis var tomt.

Byen hadde mer enn 120.000 innbyggere.

Tusenvis er døde. Tusenvis er savnet.

– Jeg vet ikke om jeg kan få dette taket av med hendene. Hvis jeg kan få det av, ville jeg gjøre det for å finne til og med bare en kropp, sier Blil.

Selv om jeg kunne finne bare en kropp, kunne jeg si at broren er begravet, sier Blil mens hun tar litt av jorda fra ruinene.

– Da blir jeg lettet.

Redningsarbeidere jobber nå på spreng for å redde liv og håndtere risikoen for sykdom som følge av nedbrytende kropper som fortsatt er fanget i ruinene og flomvannet.

Røde Kors rapporterer nå at sjansen for å finne overlevende er minimale. Dette skriver Al Jazeera.

Hele familien til Blil ble gravlagt under ruinene etter flommen. Foto: Reuters

Tror at datteren fortsatt lever

For Ahmed Ashour (62) betyr det at håpet om å finne overlevende forsvinner for hver dag.

Han må ta vare på sitt tre måneder gamle barnebarn. Datteren hans er borte. Kona hans har fortsatt ikke akseptert det.

– Hun er overbevist på at datteren fortsatt lever.

Ifølge FNs kontor for koordinering av humanitær innsats (OCHA) er mer enn 10.000 mennesker fortsatt savnet.

Frivillige bærer ofre for å begrave dem på en massegrav. Foto: ZOHRA BENSEMRA / Reuters

– Er helt alene nå

Ahmed Kassar (69) satt foran det som en gang var hans hjem, og tårer strømmet stille ned i ansiktet hans.

Han mistet alle sine fire barn, som druknet inne i sitt oversvømte hjem, uten mulighet til å rømme før flomvannet nådde taket.

– Katastrofe. Jeg er helt alene nå.

Han slapp unna døden bare fordi han hadde reist til nabolandet Egypt for medisinsk behandling rett før stormen rammet Derna.

– Jeg er ikke bare trist over deres død. Jeg er trist over at jeg dro og ikke var i stand til å oppfylle rollen min som far for dem, sa han til Reuters.

Kassar mistet alle sine fire barn. Foto: ESAM OMRAN AL-FETORI / Reuters

Demonstrerer mot myndighetene

I Derna protesterer hundrevis av sinte innbyggere og krever ansvar fra myndighetene. De hevder at myndighetene ikke har gjort nok for å forhindre katastrofen, til tross for tidligere advarsler om byens sårbarhet for flom.

Innbyggerne i Derna hadde lenge vært klar over trusselen fra forsømte demninger, og nå er myndighetene kritisert for å ha forsømt å evakuere innbyggerne i tide.

Øvre demning på Wadi MAXAR TECHNOLOGIES/AFP



De to demningene som brast, Abu Mansour og Derna, hadde ikke blitt vedlikeholdt på mange år, selv om byen tidligere hadde opplevd flommer.

Eksperter hadde lenge advart om farene, men reparasjonen av demningene hadde stoppet i over et tiår.

Aguila Saleh, leder av Libyas østlige parlament, har lovet å gjenoppbygge Derna på bare seks måneder, men demonstranter tviler på hans løfter og anklager ham for svik.

I Derna protesterer hundrevis av sinte innbyggere og krever ansvar fra myndighetene. Foto: ZOHRA BENSEMRA / Reuters

Myndighetene i den flomrammede byen Derna sier det er så mange journalister i byen at de utgjør en hindring for arbeidet til redningsteam.

En statsråd sier at journalister var blitt bedt om å forlate byen i «et forsøk på å skape bedre forhold for redningsteamene til å utføre arbeidet mer jevnt og effektivt».

Tusenvis døde

IOM og Verdens helseorganisasjon har bekreftet dødstall på 3900. Borgermesteren i den libyske byen Derna anslår at mer enn 20 000 mennesker døde.

Her forsvant en motorvei langs kysten etter uværet. MAXAR TECHNOLOGIES/AFP

Mer enn 10 000 migranter bodde i Derna før flommen. International Organization for Migration (IOM) forventer at dødstallene for migranter vil være spesielt høye, med tanke på at de ble bosatt i svært lavtliggende områder.

Den enorme tapet og katastrofen har satt Libya i en humanitær krise, som allerede var preget av ustabilitet etter avsettelsen av Muammar Gaddafi i 2011.

Norge bidrar med 25 millioner kroner til flomofrene i Libya gjennom FN, Røde Kors og norske humanitære partnere.