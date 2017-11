Mannen som blir solgt, er en av flere som fremstilles som «store sterke gutter til gårdsarbeid» på en video fra Libya som CNN har fått tilgang til.

Nå har kanalen vært i Libya for å undersøke saken videre. Det de fant, var et gufs fra fortiden man ikke lenger trodde eksisterte.

Ifølge CNN, er smuglere blitt slaveeiere. Migranter selges som varer på auksjoner.

– Er det noen som trenger en graver? Dette er en gravemaskin, en stor sterk mann, han vil grave, sier selgeren som er kledd i kamuflasjeutstyr. Kjøperne rekker hendene i været, prisen stiger, i løpet av få minutter er det hele over. Mennene som er solgt blir overlevert sin nye slaveeier. Prisen er knappe 7000 kroner per mann.

Ved hjelp av kontakter i Libya og bruk av skjulte kameraer, har et team med journalister fra CNN i forrige måned fått se hvordan slavehandelen foregår utenfor hovedstaden Tripoli. Et problem som også Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM) har skrevet om i en rapport.

Omfattende problem

Ifølge kildene til CNN foregår det lignende auksjoner ni andre steder i landet, men det er antatt at problemet er langt mer omfattende.

FNs menneskerettssjef Zeid Ra'ad Al Hussein kaller EUs samarbeid med Libya for umenneskelig. Uttalelsen kommer dagen etter at europeiske og afrikanske ledere møttes i Bern i Sveits for å drøfte krisen. Foto: FABRICE COFFRINI / AFP

Hvert år strømmer tusenvis av mennesker til Libyas grenser. Det er flyktninger som rømmer fra konfliktområder eller økonomiske migranter på jakt etter lykken i Europa.

Etter at EU allierte seg med den libyske kystvakten i et forsøk på å hindre potensielle asylsøkere i å ta seg sjøveien til Europa, har livet blitt tøffere for migrantene. Dette er en politikk som fører til at migranter og flyktninger blir ført tilbake til grusomme fengsler i Libya, ifølge FN.

– Lidelsene til migrantene som holdes fanget i Libya, er en krenkelse av menneskeheten, sier FNs menneskerettssjef Zeid Ra'ad Al Hussein til nyhetsbyrået AP i dag.

En mann fra den libyske kystvakten ombord i en båt med 147 migranter utenfor Tripoli. Migrantene stolte på at menneskesmuglerne skulle få dem til Europa. Når flere nå blir stoppet tar smuglerne i bruk nye metoder for å kvitte seg med folk. Migrantene selges som varer. Foto: TAHA JAWASHI / AFP

Lover å etterforske

EUs mål er å etablere et asylsystem i afrikanske land å sørge for at så mange migranter og flyktninger som mulig, reiser tilbake til hjemlandene frivillig før de når Europa.

Så langt har imidlertid de aller fleste blitt sittende i fangeleirer i Libya, som voktes av de samme væpnede militsene som har tjent store penger på menneskesmugling.

Ifølge FNs anslag sitter det nå minst 17.000 mennesker i disse leirene.

– Hvis du ser på de kroppene til de fleste som er her, så ser du at de har blitt slått og lemlestet, sier en ung mann til CNN når kanalen besøker en av de mange leirene med migranter i Libya.

Flere av migrantene bekrefter også at de har blitt solgt som varer.

Bevisene for slavehandelen som CNN har filmet, er nå overlevert til myndighetene i Libya. Myndighetene sier de skal etterforske saken.