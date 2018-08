Amerikanere flest gir Trump dårlig karakter

En meningsmåling fra Associated Press viser at 60 prosent av de spurte synes Trump gjør en dårlig jobb som president, mens 38 prosent mener han gjør en god jobb.

Tallene har vært nokså stabile siden han ble president i januar i fjor. Også andre meningsmålinger viser en stabil støtte på rundt 40 prosent, som tyder på at hans velgerskare ikke har sviktet ham.

Økonomisk tillit

Når det gjelder saker hver for seg, som immigrasjon og helsepolitikk, er det et like lavt tall som har tillit til ham, selv om hans egne republikanere gir ham god støtte.

Økonomien er imidlertid den enkeltsaken han har mest støtte. 51 prosent av de spurte mener han gjør en god jobb med økonomien.

STØTTE: Økonomi er det politiske området både demokrater og republikanere er positive til Trumps arbeid. Foto: Evan Vucci / AP

Nesten 90 prosent av republikanere støtter hans økonomiske politikk. Men også 23 prosent av demokratene støtter ham, langt flere enn de 7 prosentene som generelt synes han gjør en god jobb.

Rundt en tredel av de spurte støtter Trumps håndtering av spesialetterforsker Robert Muellers etterforskning av russisk innblanding i valget. To tredeler av republikanerne støtter ham, men dette er området der han har lavest støtte fra sine egne.

Bare 38 prosent av amerikanerne støtter innvandringspolitikken, og 36 prosent støtter hans helsepolitikk. Demokratene er spesielt kritiske til ham på disse områdene, mens 70–75 prosent av republikanerne støtter ham.

POSITIVE TIL NORD-KOREA: Generelt har Donald Trump lav tillit på utenriksfronten, men 47 prosent mener hans håndtering av Nord Korea har vært positiv. Foto: Evan Vucci / AP

Når det gjelder utenrikspolitikk får Trump lav score, med bare 36 prosent som mener han gjør en god jobb. Håndteringen av Nord-Korea er de mer positive til. Her får han støtte av 47 prosent av de spurte.

Les også: