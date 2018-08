USA: Justisminister Sessions nekter å la seg presse av Trump

– Jeg innsatte en justisminister som aldri tok kontroll over departementet, sa president Donald Trump i et intervju med Fox News i går. – Hva i huleste er det som foregår borte i justisdepartementet?

Justisminsiter Jeff Sessions (t.h.) sammen med president Trump (t.v.) i Det hvite hus da Sessions ble tatt i ed som justisminister. På dette tidspunktet var de fortsatt gode venner. Foto: SAUL LOEB / AFP

Forholdet mellom Trump og Sessions har vært spent helt siden justisministeren erklærte seg inhabil i granskingen av påstandene om russisk innblanding i presidentvalget i 2016. Trump føler seg sviktet.

– Selv mine fiender sier at Jeff Sessions skulle ha fortalt at han ville erklære seg inhabil, og da ville du ikke ha utnevnt ham. Jeg sa, hva slags mann er dette, uttalte presidenten til Fox News.

Tidligere i august ba Trump Sessions om å stanse hele Russlands-etterforskningen.

Forholdet ble ikke bedre av at påtalemyndigheten vant fram overfor to av Trumps tidligere medarbeidere i forgårs, Trumps tidligere advokat, Michael Cohen, og tidligere valgkampsjef, Paul Manaford. Påtalemakten sorterer under justisdepartementet.

Sessions slår tilbake

– Jeg tok kontroll over Justisdepartementet den dagen jeg ble tatt i ed, sa justisministeren i en uttalelse etter Trumps fjernsynsintervju med Fox News i går.

Trumps tidligere advokat, Michael Cohen, på vei ut av rettslokalet i New York 21. august. Han hadde nettopp erklært seg skyldig på åtte punkter, og to av dem trakk presidenten inn i saken. Foto: MIKE SEGAR / Reuters

Han la til at han ikke vil la departementet bli influert av politiske hensyn «på en upassende måte» så lenge han er minister.

Med det er det ingen som er i tvil om at Sessions sikter til sakene mot Cohen og Manafort, samt den bredere granskingen av russisk innblanding i presidentvalgkampen, ledet av spesialetterforsker Robert Mueller.

President Trump er overbevist om at Muellers gransking kunne vært unngått om ikke justisministeren hadde erklært seg inhabil. Det var USAs visejustisminister som besluttet å oppnevne spesialetterforskeren.

Blir Sessions sittende?

Sessions ble rekruttert av Trump av to grunner. Han var den første senatoren som åpent støttet hans kandidatur. – Jeg følte lojalitet mot ham, sa Trump i går. Dessuten har han i flere tiår kjempet for å begrense innvandringen fra sør, en av presidentens kampsaker.

En innvandrermor er nettopp gjenforent med sine barn, etter at barna ble tatt fra henne av amerikanske grensevakter da de krysset grensen fra Mexico. Praksisen med å skille barna fra foreldrene ble stanset etter omfattende protester. Bildet er fra 13. juli og viser mor Yeni Gonzalez (t.h.) med barna Deyuin (t.v.), Jemelin og Lester. Foto: Mary Altaffer / AP

Det har flere ganger gått rykter om at Sessions kan komme til å gå av eller får sparken. Men det har ikke skjedd, trolig fordi de begge trenger hverandre.

En ny justisminister må godkjennes av Senatet. Så langt har republikanerne der stilt seg lojalt bak sin tidligere senatorkollega. – Det er åpenbart at Mr. Sessions har mistet presidentens tillit, sier senator Lindsey Graham.

Men han tror uansett ikke det vil skje noe før kongressvalget 6. november.

Motstand mot fengselsreform forener

Politikere fra begge partier har lenge samarbeidet om et forslag til ny fengselsreform. Reformen blir også aktivt støttet av Trumps svigersønn og nære rådgiver, Jared Kushner.

Men Jeff Sessions er skeptisk til en del av innholdet, og i går møtte han presidenten for å diskutere mulige endringer. Møtet skal ha foregått i svært høflige former, og Trump valgte å ikke gi sin støtte til utkastet slik det foreligger nå.

I mars 2018 satt nesten 2,3 millioner mennesker i fengsel i USA. Justisminister Sessions vil øke bruken av fengselsstraff ved narkotikaforbrytelser. Foto: KEVORK DJANSEZIAN / Afp

De to skal blant annet være enige om at visse narkotikaforbrytelser bør straffes hardere enn det reformforslaget går inn for. Det er særlig saker som involverer det ekstremt sterke syntetiske opioidet fentanyl de er opptatt av. I vår foreslo begge bruk av dødsstraff for narkolangere.

Sessions har en visjon

– De som kjenner justisminsiteren mener han blir sittende fordi han har en visjon for Amerika han ønsker å gjøre til virkelighet, skrev The Washington Post i juni.

Avisa følte behov for å forklare leserne hvorfor Sessions blir sittende, tross alle ydmykende utsagn fra presidenten.

Det handler om nulltoleranse for ulovlig innvandring, narkotikapolitikken og forsvaret av «religiøs frihet».

Baker Jack Phillips mener det er i strid med sin religiøse overbevisning å bake bryllupskaker for homofile. 4. juni fikk han medhold i USAs Høyesterett. Foto: BRUCE ELLEFSON / AFP

I et memorandum med tittelen «Føderale lovers beskyttelse av religiøs frihet» gjør han det klart at arbeidsgivere kan ta hensyn til overbevisning når de ansetter og forsikringsselskaper kan fjerne prevensjon fra sine forsikringspakker.

For Trumps store evangeliske velgerskare er Sessions en garanti for at administrasjonen holder stø kurs i viktige verdispørsmål.