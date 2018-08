Washington Post: Trump har løyet

Det er i forbindelse med utbetalingene til kvinner i forkant av valget i 2016, at avisen dokumenterer løgnene.

Det har mange ganger vært mulig å lese i Washington Post at Trump lyver, men det har vært i kronikker, ledere og lignende, det som blir kalt «opinion».

Gruppen som faktasjekker påstandene til Trump, avisens Fact Checker, har inntil i dag, ikke brukt ordet.

Avisen mener det ikke er mulig å være sikker på hva Donald Trump vet. En løgn er å si noe du er klar over ikke er sant.

Når Trump for eksempel hevder at han har gjennomført det største skattekuttet i amerikansk historie, så skriver Washington Post at han sier noe som ikke er sant.

Skattekuttet er det åttende største i amerikansk historie, men det er ikke sikkert at Trump er klar over dette.

SNAKKER UNDER ED: Tegning av Michael Cohen i retten 21. august. Der forteller han at Trump ga ham ordre om å betale penger til to kvinner for å påvirke valget.

Løgnen

Washington Post skriver at Trump og folkene rundt ham har kommet med variasjoner av løgnen gjentatte ganger.

Der løgnen skal komme klarest fram, er under en samtale med pressen 5. april i år om bord i presidentflyet Air Force One. Det finnes opptak av denne samtalen.

Reporter: «Kjente du til betalingen på 130.000 dollar til Stormy Daniels?»

Trump: «Nei, nei.»

Reporter: «Hvorfor betalte da Michael Cohen pengene, dersom det ikke var sant det hun hevdet?»

Trump: «Du må spørre Michael Cohen. Han er min advokat, og du må spørre ham.»

Reporter: «Vet du hvor han fikk pengene han brukte til å betale med?»

Trump: «Nei, det vet jeg ikke.»

Alle svarene fra presidenten var løgner, skriver Washington Post.

Avisen skriver at presidenten visste om betalingen. At han visste Cohen betalte for å hindre at historien skulle nå offentligheten og at han visste at Cohen fikk kompensasjon for pengene han brukte.

Dokumentasjonen

En del av dokumentasjonen, er tilståelsen Michael Cohen kom med i retten 21. august. Han var da under ed, og hadde godtatt en avtale med aktoratet.

Dersom det senere viser seg at Cohen løy under tilståelsen, så gjelder ikke avtalen, og Cohen vil få en mye bredere tiltale mot seg.

Det finnes et lydopptak der Trump og Cohen diskuterer utbetaling av penger.

Presidentens nåværende advokat, Rudi Giuliani, har sagt at betalingene ble gjennomført og at Donald Trump kjente til dem.

Presidentens nåværende advokat, Rudi Giuliani, har sagt at betalingene ble gjennomført og at Donald Trump kjente til dem.

Presidenten har selv snakket om deler av historien.

I slutten av april sa han at Michael Cohen representerte ham i forbindelse med avtalen med Stormy Daniels.

Onsdag denne uken sa Donald Trump i et intervju med Fox News at pengene som ble brukt, kom fra ham personlig.