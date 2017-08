Airbnb kaster ut nynazister

– Volden, rasismen og hatet vist av nynazister, «alt-right» og tilhenger av hvitt maktherredømme hører ikke hjemme i denne verden, skriver administrerende direktør for Airbnb, Brian Chesky, i en uttalelse NRK har fått tilsendt.

KASTER UT RASISTER: Administrerende direktør i Airbnb, Brian Chesky. Foto: MIKE HUTCHINGS / Reuters

Airbnb har vokst enormt i popularitet siden grunnleggelsen i 2008. Nettstedet tilbyr folk å leie ut hele eller deler av hjemmet sitt til andre brukere.

Kansellerte bookinger i Charlottesville

Rasister, nynazister og høyreekstremister samlet seg i byen Charlottesville for å kjempe for hvite menneskers interesser i helgen.

Flere av dem som skulle på samlingen «Unite the Right», opplevde å få Airbnb-reservasjonene sine kansellert.

En kvinne ble drept og 19 skadet etter at en nazisympatisør kjørte inn i motdemonstranter til samlingen.

President Donald Trump har også møtt massiv kritikk for å ikke ta nok avstand fra de høyreekstreme.

Hos Airbnb ønsker de derimot være tydelig på hvor de står.

– Airbnb vil fortsette å stå for aksept, og vi vil fortsette å gjøre alt vi kan for å håndheve samfunnsansvaret vårt, sier Chesky.

POPULÆRT: Nettstedet med mer enn 2 millioner overnattingssteder, ønsker ikke å tilby sine tjenester til høyreekstreme. Foto: John Macdougall / AFP

Må huke av at de ikke diskriminerer

Brukere må huke av at de aksepterer alle mennesker, uansett rase religion, etnisitet, funksjonshemninger, kjønnsidentitet, kjønn, seksuell orientering og alder.

Det ble meldt fra til Airbnb at noen av leietakerne hadde planer om å holde samlinger i leilighetene etter demonstrasjonen, skriver New York Times.

– Alle brukerne våre må signere på at de lover å ikke diskriminere eller gi uttrykk for hat, sier medgrunnlegger Nathan Blecharczyk til The Independent.

– Når vi blir kjent med slike eksempler, blir de permanent utestengt fra plattformen.

Airbnb har ikke gått ut med hvor mange reservasjoner de kansellerte i Charlottesville.

Arrangør mener Airbnb hindrer ytringsfriheten

Arrangøren av samlingen «Unite the Right», Jason Kessler, kritiserte Airbnb for å hindre ytringsfriheten, og hevdet at flere hundre reservasjoner var kansellert.

– Airbnb stenger ute folk basert på politisk ideologi. Alle burde boikotte dem, sa Kessler.