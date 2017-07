Airbnb vokser kraftig i Norge

* FINN:

Over 3000 feriehus og hytter ligger ute til leie med private utleiere (for minst to personer). Prisene varierer stort fra sesong til sesong. Om du leier på åremål kan man få det svært rimelig.

* Airbnb:

Det ligger hundrevis av hus og hytter ute for leie på Airbnb i juli. Prisene varierer stort, men snittprisen for en natt er på 1200 kroner. De billigste koster ned mot 300 kroner natta, mens de dyreste må du betale rundt 30 000 kr. per uke for.