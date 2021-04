Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Forrige uke valgte EU å ikke kjøpe 300 millioner koronavaksinedoser fra AstraZeneca og Janssen. De jobber heller for å få flere vaksiner fra Pfizer/Biontech.



I Norge er både AstraZeneca og Janssen-vaksinene satt på pause. Årsaken er bivirkninger knyttet til vaksinene.

Dette har ført til frykt i Afrika, der disse to typene utgjør størstedelen av det befolkningen har tilgang på.

I Malawi spør pasienter legene sine om hvordan de kan skylle AstraZeneca-vaksinen ut av kroppen. I DR Kongo står 1,7 millioner doser av vaksinetypen ubrukt, skriver The New York Times.

AstraZeneca og Janssen-vaksinene utgjør en tredjedel av vaksinesamarbeidet Covax, som skal sikre vaksiner også til lavinntektsland.

De fleste landene i Afrika er en del av dette programmet, skriver BBC.

En gruppe mennesker venter på å få sin AstraZeneca-vaksine i Blantyre, Malawi i mars. Foto: Thoko Chikondi / AP

– Folk, særlig de som har blitt vaksinert, føler seg lurt. De har spurt meg om hvordan de kan få AstraZeneca-vaksinen ut av kroppen, sa Precious Makiyi til The New York Times tidligere i mars.

Hun er lege og adferdspsykolog i Malawi.

Les også: Frykter vaksineskepsis vil holde liv i pandemien

Har bare ett valg

Ayoade Alakija er Nigerias tidligere humanitære sjefskoordinator. Hun leder Afrikas vaksineallianse. Alakija beskriver vaksinesituasjonen i Afrika som dårlig.

– Det er på ingen måte nok vaksiner. Jeg skulle selv vært vaksinert, men det er jeg ikke. For vi har ikke kommet langt nok.

Hun mener måten vestlige land har gått frem når det gjelder kommunikasjonen rundt både AstraZeneca og Janssen-vaksinene har vært uansvarlig, og knusende for tilliten til vaksinetypene i Afrika.

Formann i Afrikas vaksineallianse, Ayoade Alakija.

Covax sender flere forskjellige vaksinetyper til lavinntektsland over hele verden. Men det er AstraZeneca-vaksinen som dominerer forsendelsene, forteller Alakija.

– Folk lurer på hvorfor de skal ta vaksiner som ikke er gode nok for folk i rikere land. Der man i Europa og USA kan velge å gå bort fra én vaksine, fremfor en annen, har man i realiteten bare ett valg i Afrika, mener hun.

Kasser med AstraZeneca-vaksiner blir levert på Mogadishu flyplass i Somalia i mars. Foto: Farah Abdi Warsameh / AP

Alakija understreker at hun synes åpenheten rundt mulige helsekomplikasjoner ved bruk av vaksiner er viktig. Men hun synes informasjonen må spres i en kontekst, slik at det ikke skaper unødvendig frykt i land der det ikke finnes mange alternativer.

Les også: Rike land kaprer alle vaksinene

Har fått 2 prosent

Det Afrikanske kontinentet, med sine 1.3 milliarder innbyggere, har så langt bare fått utlevert 2 prosent av vaksinedosene gjennom Verdens helseorganisasjon, ifølge BBC.

Så langt har sju afrikanske land varslet at de er i ferd med å gå tomme for vaksinemateriell. Andre land får ikke brukt vaksinene før utløpsdatoen.

– For at vi som verdenssamfunn skal få kontroll på smittesituasjonen, må hele verden få nok vaksiner, og en jevn fordeling av vaksinetypene. Hvis ikke, oppstår det flere mutasjoner, slik vi ser i India, forteller Alakija.

Les også: Internasjonal hjelpedugnad for koronarammet India

Skjev fordeling av vaksiner

Erlend Grønningen fra Leger Uten Grenser forteller at verdenssamfunnet var gode da det handlet om å gå sammen for å utvikle koronavaksiner så fort som mulig.

Men da det kom til rettferdig fordeling av vaksinene, gikk det dårligere.

Lege Erlend Grønningen fra Leger uten Grenser. Foto: Leger uten Grenser

– Vi ser dessverre at oppdagelsen av koronavaksiner ikke tilhører folket, men legemiddelselskaper, sier Grønningen til NRK.

Ifølge tall fra Verdens helseorganisasjon har 83 prosent av koronavaksinene gått til land med høy inntekt. 0,3 prosent har gått til lavinntektsland, forteller han.

Grønningen mener det aldri var Verdens helseorganisasjons hensikt at det skulle oppleves som at «dårligere vaksiner» ble dumpet på lavinntektsland.

– Men nå ser vi tendenser til at noen vaksiner er mer effektive mot spesifikke mutasjoner, og at noen vaksiner kan innebære større fare for helsekomplikasjoner, fortsetter legen.

Han frykter at etter hvert som europeiske land ikke ønsker å benytte seg av AstraZeneca og Janssen-vaksinene i like stor grad, vil høyinntektsland kjøpe opp de andre vaksinetypene, som Moderna og Pfizer.

– Om det ikke blir igjen noen vaksinealternativer til lavinntektsland, er det problematisk, forteller han.

Vil fjerne monopol

Det viktigste arbeidet for å forebygge skjevfordelingen av vaksinene i verden nå, er å fjerne monopolet på vaksinene, ifølge Grønningen.

Militær i Malawi passer på en kasse med AstraZeneca-vaksiner på Kamuzu flyplass i Lilongwe. Foto: Thoko Chikondi / AP

– Akkurat nå får ikke produsenter i Afrika lov til å produsere vaksiner, fordi det er patent på vaksineteknologien, sier han.

Den 14. april signerte 170 verdensledere og nobelprisvinnere et åpent brev til USAs president Joe Biden. I brevet uttrykker de et ønske om at han støtter et forslag ledet av Sør-Afrika og India, om å få Verdens helseorganisasjon til å midlertidig lette på patentene til koronavaksiner.

Mer enn hundre andre land har stilt seg bak Sør-Afrika og India i forslaget om å løfte patentene. Norge er ikke et av dem.

– Ved å åpne patentet kan vi sørge for at også lavinntektsland får produsert egne vaksiner. På sikt kan man kanskje også få dem tilpasset lokale mutasjoner slik at vaksinene er så treffsikre som mulige, avslutter Grønningen.

En labtekniker undersøker blodprøvene til deltakere i en Janssen-vaksinetest i Groblersdal i Sør-Afrika. Foto: Jerome Delay / AP

Også Ayoade Alakija fra Afrikas vaksineallianse støtter opp om at en fri patent på vaksineteknologi kan være løsningen på store deler av vaksineproblematikken i Afrika.

– En situasjon som denne oppstår bare en gang i århundret, og da trenger man en like utrolig løsning, forteller hun.