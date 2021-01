– Norske 20-åringer blir ferdig vaksinert før helsearbeidere i Afrika

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Norsk Folkehjelp kritiserer det internasjonale vaksinesamarbeidet, Covax, som skal sikre koronavaksiner til verdens 92 fattigste land.

Norge får selv vaksiner gjennom EU-samarbeidet, men støtter Covax-samarbeidet.

Henriette Killi Westhrin i Norsk Folkehjelp sier fordelingen av vaksiner er «dundrende urettferdig».

– De 14 prosent rikeste i verden har fått tilgang til 50 prosent av verdens koronavaksiner. Antakeligvis vil 20-åringer i Norge være ferdig vaksinert før helsearbeidere i Afrika begynner å bli vaksinert, sier generalsekretær Henriette Killi Westhrin i Norsk Folkehjelp til NRK.

Ber Norge gi bort

Generalsekretær Henriette Killi Westhrin i Norsk Folkehjelp. Foto: Therese Nordhus Lien

– Jo mer penger du legger på bordet, jo mer vaksiner får du. Norge har sikret seg vaksiner for nesten ni millioner mennesker, mens vi bare er litt over fem millioner som bor her, sier hun.

Westhrin peker på at dersom AstraZeneca, den såkalte Oxford-vaksinen, blir godkjent, har Norge fått beskjed om at vi får to millioner av den allerede i mars.

– De vaksinene mener vi at Covax kan få. Fordel vaksinene dit de trengs mest. Vi kommer uansett til å ha vaksiner som dekker mer enn nok befolkningen i Norge, sier Westhrin.

Nær to millioner doser av vaksinen AstraZeneca vil komme til Norge innen utgangen av mars dersom den blir godkjent av EU. Foto: Dado Ruvic / Reuters

– Fjern patentet, flere må produsere

Norsk Folkehjelp oppfordrer regjeringen til å gå inn i en brobyggerrolle og se på muligheter for å endre patentlovgivningen i WTO, slik at lav- og mellominntektsland i større grad kan produsere egne og billigere vaksiner.

– Vi må skaffe flere godkjente produksjonsenheter og da må vi sikre at vi åpner opp for at flere kan produsere og starte den prosessen. Vi kan ikke si at det er nok at vi dekker 20 prosent av befolkningen, sier Westhrin.

Utviklingsminister Dag Inge Ulstein (KrF). Foto: Christian Lura / NRK

Utviklingsminister Dag Inge Ulstein fra KrF sier at han også er bekymret for de fattigste landene.

– Jeg skulle virkelig gjerne sett at mange av utviklingslandene fikk tilgang til vaksiner tidligere, at AstraZeneca og andre vaksiner satset på gjennom Covax-samarbeidet lå lenger framme. Sånn er det ikke, sier Ulstein.

– På veldig kort tid har det blitt samlet inn fire milliarder, der målet var 6,8, og en har fått på plass nok til å vaksinere 1,3 milliarder doser til de 90 fattigste landene. Det var målet for 2020.

En helsearbeider spriter hendene før hun skal utføre en koronatest i Cape Town i Sør-Afrika. Av landene i Afrika er Sør-Afrika hardest rammet med 1,1 millioner bekreftede tilfeller, men de høye tallene kan også skyldes mer testing enn i andre afrikanske land. Foto: Nardus Engelbrecht / AP

Ulstein sier at de to vaksinekandidatene som er godkjent, ikke er godt tilrettelagt i det fattigste landene.

– Jeg er utrolig bekymret. Mange av de fattigste landene, som ikke har muligheten til å finansiere, eller inngå bilaterale avtaler, er helt prisgitt at en global mekanisme som Covax faktisk fungerer, fortsetter han.

– Den dagen AstraZeneca er godkjent, da burde det umiddelbart vært slik at man kunne startet storproduksjon, sier Westhrin i Norsk Folkehjelp.

Tidlig WHO-kritikk

Allerede i midten av november kritiserte Verdens helseorganisasjon (WHO) rike land for å kjøpe langt flere vaksiner enn de trenger.

– Vaksinenasjonalisme vil forlenge pandemien, ikke forkorte den, sa WHO-direktør Tedros Adhanom Ghebreyesus da.