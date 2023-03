Den tropiske syklonen Freddy er den lengstvarande stormen av sitt slag registrert i verda, ifølge Meteorologisk institutt.

Stormen har herja over ein månad i den sørlege delen av verda. Han blei først registrert utanfor kysten av Indonesia og Vest-Australia. Han bevega seg deretter tusenvis av mil vest og trefte Madagaskar og Mosambik for første gong i midten av februar.

Syklonen tok deretter ein runde før han trefte den afrikanske kysten igjen førre helg.

Luftbildet viser øydeleggingane etter syklonen i Mosambik. Foto: ESA ALEXANDER / Reuters

Syklonen har utløyst flaum og gjørmeskred fleire stader. I Mosambik er fleire landsbyar isolerte.

Ein halv million er ramma

FNs naudhjelpskontor fortel at ein halv million menneske treng humanitær hjelp.

Det er overfløymingar fleire stader og faren for spreiing av smittsame sjukdommar er høg.

Folk har mista familie, heimar, avlingar og husdyr.

Ein gut ber sykkelen over hovudet medan han går over vassmassane i Muloza, Malawi. Foto: ESA ALEXANDER / Reuters

Har blitt ramma før

– Dei same områda, og dei same menneska, har mista alt i to syklonar i 2022. Dei opplever igjen verknadene av klimaendringar på kroppen på verst tenkeleg måte, fortel landsdirektør i Malawi for Kirkens Nødhjelp i Malawi, Håvard Hovdhaugen.

I Chimwankhunda ser lokale på medan hæren samlar omkomne etter syklonen. Foto: ESA ALEXANDER / Reuters

Det er i sørlege Malawi at nauda no er størst.

Den malawiske presidenten Lazarus Chakwera har erklærte 14 dagars landesorg. Han har også lova 15 millionar kroner i naudhjelp til dei som er råka.

Chakwera har bedd verdssamfunnet om hjelp.

Bebuarar i ein landsby i Mtauchira, Malawi ser på øydeleggingane etter jordskredet. Foto: ESA ALEXANDER / Reuters

– Klimaendringar er ekte, og det vi ser er øydeleggingar. Tretten månadar, tre øydeleggande syklonar. Vi prøver så godt vi kan å brette opp ermene i møte med ei latterleg stor oppgåve, fortel presidenten til Al Jazeera.