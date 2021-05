Det israelske forsvaret (IDF) skriver på Twitter at de angriper Gaza med både luft- og bakkestyrker.

Det er en del av den pågående operasjonen mot Hamas, skriver AFP.

Også AFP melder at israelske styrker er på vei inn i Gazastripen.

Hærens talsmann Jonathan Conricus bekrefter overfor AFP at israelske soldater har gått inn på Gazastripen, men det er uklart om israelske soldater har gått inn på Gazastripen enda.

Nyhetsbyrået AP skriver at det er en mulig bakkeinvasjon, mens Times of Israel kort tid før midnatt, skrev at det ikke dreier seg om en bakkeinvasjon enda.

Ifølge Times of Israel er det et større angrep med fly, helikoptre og droner, samt stridsvogner og artilleriskyts.

Reuters skriver at israelske krigskorrespondenter melder at det ikke er snakk om en bakkeinvasjon, og at israelske styrker står på Israels side av grensen.

På direktebilder over Gaza høres lyden av droner eller andre luftfartøy og flere høye smell. Du trenger javascript for å se video. På direktebilder over Gaza høres lyden av droner eller andre luftfartøy og flere høye smell.

– Operasjonen vil fortsette så lenge det er behov

Innbyggere nord i Gazastripen sier til Reuters at de ikke har sett israelske soldater, men at de opplever kraftig skyts og luftangrep.

Statsminister Benjamin Netanyahu sier at Israel vil fortsette med operasjonen så lenge det er nødvendig, skriver The Times of Israel.

– Jeg har sagt sa at vi vil kreve en veldig høy pris på Hamas, og vi vil fortsette med stor styrke. Det siste ordet er ikke sagt, og denne operasjonen vil fortsette så lenge det er behov for det, sier Netanyahu i en uttalelse.

Statsministeren sier at Israel har å gjøre med en todelt kamp, ​​kampene i Gaza og de jødisk-arabiske konfliktene i landet.

Han lover å gjenopprette lov og orden, og oppfordrer israelere til ikke å ta loven i egne hender.

Tidligere torsdag kveld skjøt israelske stridsvogner artillerigranater inn på Gazastripen.

Sikkerhetsrådet skal møtes

Times of Israel skriver også at medier tilknyttet Hamas sier at mer enn 150 israelske luftangrep har funnet sted de siste minuttene over den nordlige Gazastripen.

NTB skriver at Israel trappet opp angrepene på Gazastripen torsdag. Israelske kampfly fortsatte da bombingen.

Det internasjonale samfunnet jobber på spreng med å trappe ned volden mellom Israel og palestinske grupperinger på Gazastripen.

Ifølge AFP skal FNs sikkerhetsråd møtes om Midtøsten på søndag.

Møtet ble etterspurt av Tunisia, Norge og Kina, og var egentlig planlagt fredag.

USA blokkerte at møtet skulle holdes på fredag, men har gått med på å flytte det til søndag, ifølge AFP.

Landet har nå fløyet rundt 120 ansatte ut av Israel, ifølge Times of Israel.

Dette blir det tredje møtet om konflikten mellom Israel og palestinerne på under en uke. FNs sikkerhetsråd møttes bak lukkede dører mandag og onsdag.

FN har tidligere advart mot at det går mot full krig mellom Israel og militante palestinere.