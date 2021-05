FN om konflikten i Gaza og Israel: Går mot full krig

Tirsdag kveld gikk flyalarmen en rekke ganger. Både på israelsk og palestinsk side av grensen. Begge parter skyter raketter mot hverandre.

– Det er all grunn til å være bekymret nå, mener NRKs utenrikssjef Sigurd Falkenberg Mikkelsen.

– Det har vært en dramatisk dag både med tunge angrep inne i Gaza og angrep mot Tel Aviv som Hamas vet kommer til å provosere den israelske hæren til å slå tilbake. Det er en uoversiktlig situasjon og all grunn til å frykte at dette blir vanskeligere dersom det ikke tas politiske grep ganske rakst, sier Mikkelsen.

BEKYMRET: NRKs utenrikssjef Sigurd Falkenberg Mikkelsen sier det er all grunn til å være bekymret over det som skjer.

FN frykter full krig

FNs spesialkoordinator for fredsprosessen i Midtøsten, den norske diplomaten Tor Wennesland, frykter at det bryter ut full krig mellom Israel og Hamas.

– Vi beveger oss i retning av full krig. Ledere på alle sider har nå et ansvar for å trappe ned, sier Wennesland.

– Stans angrepene øyeblikkelig, lyder kravet fra den norske FN-koordinatoren.

Boligblokk raste

Både Hamas og gruppen Islamsk hellig krig varslet hevnangrep etter at en boligblokk på 13 etasjer kollapset i Gaza etter et israelsk luftangrep tirsdag ettermiddag.

Beboerne hadde blitt bedt om å evakuere før angrepet, ifølge vitner.

Hamas hevder at de har avfyrt rundt 130 raketter mot Tel Aviv. Luftvernsirener i byen advarte mot angrep tirsdag kveld. Flytrafikken ble en stund stanset, men er nå i gang igjen.

26 personer får behandling på sykehus etter angrepene, ifølge nettavisa Ynet.

En buss ble truffet av en rakett i Holon rett sør for Tel Aviv. Ifølge israelske medier ble tre personer lettere såret, blant dem et fem år gammelt barn.

RAKETTER: Hamas hevder at de har skutt rundt 130 raketter fra Gaza mot Israel som hevn for at en boligblokk i Gaza ble truffet av et luftangrep tirsdag ettermiddag. Foto: Anas Baba / AFP

– Må betale en høy pris

Israels statsminister Benjamin Netanyahu sa i en TV-tale sent tirsdag kveld at de palestinske gruppene Hamas og Islamsk jihad vil måtte betale en høy pris for sine handlinger. Han sier også at operasjonen i Gaza vil vare en stund fremover.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu. Foto: Reuven Castro / AP

Israels forsvarsminister Benny Gantz fulgte opp og lovet at de israelske angrepene så langt «bare er begynnelsen» på hva som er i vente.

– Det er mange mål på Gazastripen, sa han.

Hamas-bevegelsens politiske leder Ismail Haniyeh lot seg tilsynelatende ikke skremme av uttalelsene fra Netanyahu og Gantz.

– Dersom Israel ønsker opptrapping, så er vi klare. Dersom de ønsker å avslutte dette, så er vi klare for det også, sier Haniyeh i en TV-tale.

Onsdag skal situasjonen diskuteres i FNs sikkerhetsråd, etter initiativ fra Kina, Tunisia og Norge.

ANGREP: Den 13 etasjer høye boligblokka i Gaza raste sammen etter et luftangrep tirsdag. Se direktebilder fra Gaza.

Minst en person skal være drept i rakettangrepene mot Israel. Israelsk politi bekrefter at den drepte er en kvinne i 50-årene.

Hun er det tredje israelske dødsofferet i tirsdagens rakettangrep fra Hamas mot israelske mål.

USA ber partene besinne seg

USA oppfordrer både Israel og palestinerne til å unngå sivile tap etter at de to partene har angrepet hverandre en rekke ganger det siste døgnet.

– Israel har rett til å forsvare seg. Samtidig er det beklagelig at sivile liv går tapt. Vi ber om at det må stanse, sier Ned Price, talsmann for det amerikanske utenriksdepartementet.

– Provokasjonene vi har sett, har ført til svært beklagelige dødsfall, sier han videre.

Også FNs generalsekretær António krever at Israel og Hamas straks lar våpnene hvile.

– Fordømmer alle angrep mot sivile

Norges utenriksminister Ine Eriksen Søreide. Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

Utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide sier at hun er sterkt bekymret over den dramatiske eskaleringen av konflikten, i og rundt Gaza, med stort antall raketter mot Tel Aviv tirsdag kveld.

– Vi fordømmer alle angrep mot sivile. Jeg oppfordrer innstendig begge sider til å treffe tiltak som de-eskalerer situasjonen før flere sivile mister livet. Israel har rett til selvforsvar, men jeg understreker kravet om proporsjonalitet. Norge arbeider videre i Sikkerhetsrådet med å snarlig avholde et nytt hastemøte, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.