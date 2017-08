Advarer om at faren ikke er over i Texas

– Dette kommer til å vare i opp mot fire dager. Dette er dag én, sier ordfører i Houston Sylvester Turner, ifølge CNN.

Deler av USAs fjerde største by er rammet av springflo etter at det falt 10 centimeter nedbør i løpet av én time.

Folk i byen blir bedt om å holde seg i ro og ikke begi seg ut på veiene på grunn av vannmassene.

William P. Hobby-flyplassen ble stengt i morgentimene norsk tid, ifølge Reuters.

Mange hjemløse

Flere byer langs kysten bærer preg av den kraftige orkanen som traff land natt til lørdag med en vindhastighet på opp mot 200 kilometer i timen.

Trær og strømledninger ligger strødd. Tak er flerret av og biler og båter er blåst over ende.

Mange texanere som bor i mobile hjem har opplevd å få boligene sine pulverisert.

Judie McRae bor i Rockport som ble hardest rammet. I likhet med mange andre hadde hun ikke råd til å evakuere, og ble nødt til å bli værende mens uværet raste utenfor.

– Jeg trodde taket skulle rase ned når som helst, sier McRae som klamret seg søvnløs til sengen gjennom natten, ifølge BBC.

McRae var heldig og endte kun opp med to knuste vinduer, mens naboenes mobile hjem er fullstendig pulverisert og eiendelene ligger gjennomvåte på bakken.

Minst tre døde

Redningsmannskapene har sin fulle hyre med å redde ut folk som er fanget av vannmassene.

Ifølge myndighetene er mellom 30 og 40 mennesker ikke gjort rede for. Minst tre personer er så langt meldt omkommet i uværet, ifølge Houston Chronicle.

En kvinne og et barn skal ha druknet i flomvannet på Interstate 10, ifølge sheriff i Harris County Ed Gonzalez. Dette er ikke endelig bekreftet.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

En kvinne i Houston døde da hun forsøkte å ta seg ut av bilen sin i vannmassene ved Buffalo Bayou.

I kystbyen Rockport mistet en person livet da vedkommendes hjem begynte å brenne.

Minst 30 personer skal være skadd i delstaten som følge av uværet.

Svekkes ytterligere

Det nasjonale orkansenteret opplyser at «Harvey» fortsatt fører til «katastrofale oversvømmelser» sørøst i Texas.

Uværet ble i går nedjustert til en tropisk storm og har nå vindhastigheter på opp mot 72 kilometer i timen og ligger stille nordvest for Victoria i Texas.

Det er ventet at Harvey vil svekkes ytterligere i løpet av søndag og gå over til å bli et tropisk lavtrykk.

Men det skal fortsatt regne ekstreme mengder i dagene som kommer, og forhåndsprognosene går på at det enkelte steder kan komme opp til én meter frem mot onsdag.