Harvey: Frykter folk er fanget i sammenraste bygg

I byen Rockport har en kvinne mistet livet i en husbrann som begynte da uværet passerte. Dette er det første bekreftede dødsfallet i stormen.

Ordføreren i byen sier de materielle ødeleggelsene er store. Tidligere i dag fortalte han at hjelpemannskaper ikke kunne ta seg ut til folk på grunn av det voldsomme regnet og den kraftige vinden.

Han forklarte også at byen med rundt 10.000 innbyggere har mistet mobildekning.

Men ti personer som ble skadet da taket på et hjem for eldre ble ødelagt, har fått behandling, melder The Weather Channel.

– Man kan trygt si at vi har fått Harvey midt i fleisen, sa ordfører Charles "C.J." Wax til tv-kanalen. Kanalen melder også at cruiseskip med rundt 20.000 passasjerer ikke får lagt til kai i Mexicogolfen på grunn av de kraftige vindene.

Kan være fanget under sammenraste bygninger

Guvernøren i Texas, Greg Abbott, sa på en pressekonferanse lørdag kveld, norsk tid, at det ikke har kommet noen meldinger om omkomne. Delstatsmyndighetene frykter imidlertid at flere mennesker kan være fanget under bygninger som har rast sammen.

Orkanen har blitt nedgradert til tropisk storm, men amerikanske meteorologer sier at stormen har utløst en ekstremflom i Texas. Stormen har beveget seg mye raskere enn antatt, melder nyhetsbyrået AFP.

Flere steder kom det opptil en halv meter regn i løpet av natten. Og det kommer ikke til å gi seg med det første. De neste dagene er det ventet rekordstore nedbørsmengder og det er sendt ut advarsler om fare for store oversvømmelser.

– Nå er regnet den største faren

Lenger nord, på øya Galveston, bor Morten Lamøy som opprinnelig er fra Lofoten. Han føler seg trygg i murhuset sitt, men sier til NRK at han er spent på hvordan de neste dagene blir.

– Hvis broene inn til fastlandet blir stengt, kan Galveston gå tom for forsyninger. Men vi har mat for flere dager og vi har strømaggregat, så vi skal nok klare oss, sier Lamøy.

Han har bodd i USA i flere år og har opplevd både uvær som «Ike» og «Katharina».

– De som ikke har opplevd slik kan kanskje over- eller undervurdere faren, sier han og mener det er regnet som utgjør den største faren denne gangen.

Fredag hadde orkanen vindkast på opptil 60 meter per sekund og var gradert som kategori 4. Den mistet mye kraft da den natt til lørdag nådde land nordøst for Corpus Christi.

Den ble deretter gradert til en kategori 1-orkan. Det tilsier vindkast på opptil 40 meter i sekundet og Harvey er fremdeles den kraftigst orkanen som har truffet den amerikanske kysten på 12 år.