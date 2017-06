Abadi: Moskésprengning er en erkjennelse av nederlag

Det var i Al-Nuri-moskeen at ekstremistgruppens leder Abu Bakr al-Baghdadi erklærte opprettelsen av et såkalt kalifat i store deler av Irak og Syria sommeren 2014.

Moskeen, med sin berømte skjeve minaret, var et svært viktig symbol for Mosul. Den over 800 år gamle moskeen var også et viktig symbolsk mål for de irakiske regjeringsstyrkene som er i ferd med å gjenerobre byen.

– Styrkene våre rykket fram mot sine mål dypt inne i gamlebyen. Da de var 50 meter unna Al-Nuri-moskeen, begikk Daesh nok en historisk forbrytelse, forteller generalløytnant Abdulamir Yarallah. Daesh er én av mange forkortelser for gruppen som selv kaller seg Den islamske staten (IS).

Statsminister Haider al-Abadi sier ødeleggelsen er "en offisiell erklæring av nederlag" fra jihadistenes side etter det åtte måneder lange slaget om Mosul. Regjeringsstyrkenes framrykking og ødeleggelsen av moskeen skjedde onsdag.

Skylder på USA

IS mener selv at det ikke var de som ødela moskeen. På det IS-tilknyttede nettstedet Amaq hevdes det at den ble truffet av et amerikansk luftangrep. Dette avvises av den amerikanskledede koalisjonen som bidrar med luftstyrker i kampen mot IS i Irak.

– Vi utførte ingen angrep i dette området på dette tidspunktet, sier koalisjonens talsmann Ryan Dillon, som bekrefter at moskeen er ødelagt.

De irakiske regjeringsstyrkene i Mosul støttes av allierte militsgrupper og amerikanskledede luftstyrker.

Historisk tale

Samtidig med al-Baghdadis kunngjøring av kalifatet, skiftet den ytterliggående opprørsgruppen hans navn til IS. Siden da har lederen aldri igjen vist seg offentlig. Mange ganger er det kommet meldinger om at han er blitt drept, men dette er aldri blitt bekreftet. Senest i forrige uke sa regjeringen i Russland at de kan ha drept Baghdadi i et luftangrep i Syria.

IS har ødelagt en rekke historiske islamske bygninger og monumenter, og begrunnet ødeleggelsene ved å vise til sin fundamentalistiske tolkning av islam. Allerede i 2014 skal gruppen ha forsøkt å rive Al-Nuri-moskeens skjeve minaret. Den gang ble ekstremistgruppen hindret av byens innbyggere.