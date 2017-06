Russland: – Vi kan ha drept IS-lederen

– Om han er død? Det er helt umulig å si. Vi må se et lik for å være helt sikre. Eller vi må få en bekreftelse av IS, men det siste trenger ikke være sikkert, for de kan skjule ham og lyve av taktiske årsaker, sier orlogskaptein Thomas Slensvik, leder av Forsvarets høgskoles mediegruppe.

– Men det er første gangen man har seriøse kilder som sier at han er død, så muligheten er større nå enn tidligere, sier han videre.

Grunnen til at det tar tid å få en endelig bekreftelse er at målet for angrepet den 28. mai har vært et etterretningsrettet mål og så prøver man i ettertid å finne ut via droner og satellitter om man traff målet. Men man må også ha kilder på bakken for å finne ut hva som er skjedd, forteller Slensvik.

SIKRERE KILDER: Det har aldri vært så seriøse kilder på at IS-lederen er tatt som nå, sier orlogskaptein Thomas Slensvik, Leder av Forsvarets høgskoles mediegruppe. Foto: Forsvaret

– Fjær i hatten for Russland

Om Russland har tatt IS-lederen nå så er det svært veldig viktig for dem. Det sier orlogskapteinen.

– Det er en fjær i hatten å si at man er den som har tatt ham. Det vil skape internasjonal og nasjonal troverdighet og glede. Og ovenfor de vestlige styresmaktene kan Putin si at det er vi som tok ham. Og ovenfor både USA og regionen rundt IS kan russerne vise til at det er de som har løsningen for området, sier han.

Han forteller at om Baghdadi er tatt kan det være viktig i kampen mot IS, særlig nå som de er på defensiven,

– Det kan svekke støtten til IS og det kan få soldater til å hoppe av. Men samtidig har IS en desentralisert styringsform, så det er lokale ledere som kan fortsette å kjempe i lang tid, sier Slensvik.

RUINER: Foto fra en video postet på nettet av en ansatt i den Islamske Statens nyhetskanal, Aamaq News Agency, dagen etter at Baghdadi skal ha blitt drept, 29. mai 2017. Bildene viser folk som tilsynelatende inspiserer skadene etter luft- og artilleriangrepet på «IS-hovedstaden» 28. mai. Foto: Uncredited / AP

Jobber med bekreftelse

Det russiske forsvarsdepartementet undersøker nå saken nærmere for å finne ut om Baghdadi faktisk er død, melder nyhetsbyrået TASS.

Baghdadi skal ha deltatt på et møte utenfor byen Raqqa som ble rammet av luftangrepet 28. mai.

30 IS-ledere og opp mot 300 IS-krigere kan ha vært på møtet og blitt drept i angrepet, ifølge en uttalelse fra det russiske forsvarsdepartementet.

Den USA-ledede koalisjonen mot IS sier i en melding at de ikke kan bekrefte at IS – leder Abu Bakr al-Baghdadi er drept, melder Ap.

Gjemt seg lenge

Baghdadis oppholdssted har vært ukjent en stund, men har vært antatt å ha oppholdt seg i Mosul i Irak før den amerikanskledede koalisjonen begynte å gjenvinne byen i oktober 2016. Reuters har rapportert at han nylig ble antatt å ha «skjult seg i tusenvis av kvadratmeter med ørkenen» i stedet for å bo i enten Mosul eller Raqqa.

Hans eneste offentlige opptreden siden han proklamere opprettelsen av et IS-kalifat var i en video fra juni 2014, hvor han holdt en preken i Mosul etter at IS tok kontroll over byen.

Siden da har gruppen mistet betydelige mengder territorium og har vært under press fra luftangrep av russisk-ledede styrker og av USA og deres allierte.

I mars sa statssekretær Rex Tillerson at «nesten alle» av Baghdadi sine varamedlemmer var drept, ifølge BBC.

– Det er bare et spørsmål om tid før Baghdadi selv møter samme skjebne, la han til.

PÅ DUSØRLISTE: Siden 2011 har Abu Bakr al-Baghdadi stått på USAs etterlysningsliste. Foto: HANDOUT / Reuters

Meldt død før

Flere ganger tidligere er det blitt hevdet at Baghdadi er blitt drept eller såret, uten at dette er blitt bekreftet.

Raqqa er IS' viktigste by og har i praksis fungert som en hovedstad for de ytterliggående islamistene som de siste årene har kontrollert store landområder både i Syria og Irak.

Russiske kampfly deltar i Syria-krigen og gir luftstøtte til de syriske regjeringsstyrkene. De russiske flyene har mange ganger bombet IS og andre ytterliggående islamistiske grupper.