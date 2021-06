«Japans Fauci» vil ha tomme tribuner under OL

Shigeru Omi har ofte holdt delte pressekonferanser med Japans statsminister, Yoshihide Suga. For første gang er de på motsatt side av samme sak: Omi vil ha tomme tribuner under OL, Suga vil ha opptil 10.000 tilskuere.

Omis oppfordring ble gitt sammen med flere andre helseeksperter som er bekymret for effekten OL kan få på smittespredningen.

– Hvorfor i all verden gjør vi dette i situasjonen vi er i? Forklaringen har ikke akkurat blitt gitt, sier Omi.

At en byråkrat går såpass hardt ut mot regjeringen er ikke hverdagskost i Japan, og en tidligere minister sier at Omis uttalelse er et overtramp.

Vil sannsynligvis trosse rådene

I mars ble det klart at utenlandske OL-tilhengere måtte holde seg hjemme under arrangementet som starter 23. juli. Døren er derimot fremdeles åpen for japanere.

Statsminister Suga har sagt at han vil ha et begrenset antall tilskuere, slik det allerede er på baseball- og fotballkamper. Enkelte regler vil det også være:

– Tilskuere vil bli bedt om å ha på seg munnbind, og la være å heie for høyt. Det vil også være viktig at tilskuerne reiser direkte til og fra stadion, sa Suga på en pressekonferanse 17. juni.

På pressekonferansen kunngjorde Suga at unntakstilstanden i flere store byer, deriblant Tokyo, tar slutt fra 20. juni.

Statsminister Yoshihide Suga har bare støtte hos 40 prosent av befolkningen, viser en meningsmåling fra mai fra Nikkei Asia og TV Tokyo. Foto: Issei Kato / AFP

Lederen for organisasjonskomitéen for sommer-OL 2021, Seiko Hashimoto, sier at hun vil følge regjeringens linje når hun avgjør hvor mange tilskuere som blir tillatt.

Organisasjonskomitéen kan komme med en endelig beslutning allerede på mandag, skriver The Japan Times.

Upopulært blant mange japanere

Hittil har litt over 750.000 blitt smittet i Japan, med to smittetopper i starten av januar og mai. Nesten 15.000 personer har mistet livet i landet med over 120 millioner innbyggere, viser tall fra Worldometers.

Samtidig ligger soloppgangens rike langt bak Europa og USA i vaksineringsløpet. Kun en sjettedel av japanere har fått minst én vaksinedose.

Hundrevis av japanere demonstrerte mot arrangeringen av sommer-OL 2021 i starten av mai utenfor Tokyos Nasjonale Stadion. Foto: Eugene Hoshiko / AP

Mange japanere mener nå det er uansvarlig å i det hele tatt arrangere OL i år – med eller uten tilskuere. Utenom idrettsutøvere, er det ventet at mer enn 70.000 personer vil reise til Japan i forbindelse med OL eller Paralympics. Det kan føre til en ny smittetopp.

Statsminister Suga tok over etter forgjengeren Shinzo Abe i september 2020, og sliter med å få støtte blant befolkningen.

Nå står han overfor et vanskelig valg: tillate en publikumsfest for å tjene inn på det rådyre arrangementet, eller ta hensyn til Shigeru Omis råd og unngå en ny økning av smitten.