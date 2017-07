– Vestlige makter sto bak kuppforsøket i Tyrkia

– Tyrkia har mange fiender, men jeg vet ikke hvilken av dem som sto bak kuppforsøket, sier Suleiman Deligøt.

Sammen med familien står han ved minnesmerket som er satt opp ved Takism-plassen i Istanbul.

Om kvelden 15. juli i fjor forsøkte utbrytere fra hæren å ta kontroll over maktapparatet.

De stengte to av broene over Bosporos-stredet som knytter Asia og Europa sammen. Via FaceTime greide president Recep Tayyip Erdogan å oppfordre folket til å gå ut på gatene for å gjøre motstand.

Mer en 250 mennesker mistet livet det dramatiske døgnet.

Fulgte presidentens oppfordring

Mehmet Simshek var blant dem som fulgte presidentens oppfordring.

Mehmet Simsek er overbevist om at Fetullah Gulen sto bak kuppforsøket, med støtte fra USA og EU-land. Foto: Sidsel Wold / NRK

– Jeg og sønnen min på 24 år var opprømte og fulle av adrenalin. Vi dro til Atatürk-flyplassen for å beskytte den, slik at Erdogan kunne lande trygt og sikkert.

Simshek husker militærkuppet i 1980. Da var Tyrkia inne i en svært urolig periode.

Men han forstår ikke hvorfor noen ville begå et kupp i 2016, siden Tyrkia hadde god økonomi og stabilitet.

– Derfor var jeg veldig opprørt, sier han til NRK.

Forvirring

I løpet av natten til 16. juli ble kuppmakerne slått tilbake.

Tilbake sto en forvirret nasjon som lurte på hva som hadde skjedd, og som fremdeles spør seg om hvem som egentlig sto bak angrepet.

Øzge Yilmaz satt på en kafe i Istanbul da noen skrudde på TV-en.

Øzge Yilmas husker dagene etter kuppet som gode, siden alle politiske partier sto samlet. Hun mener gülenist-nettverket forsøkte å ta makte i Tyrkia. Foto: Sidsel Wold / NRK

– Jeg ble redd og forsøkte å komme meg hjem. Familien har fortalt om de tidligere kuppene så jeg tenkte at nå skjer det igjen.

Hvem sto bak?

Yilmaz tror som tyrkere flest predikanten Fethullah Gülen, som lever i eksil i USA, og hans folk står bak.

Fra sin base i Pennsylvania leder den tyrkiske predikanten organisasjonen som driver skoler og forretninger verden over.

I mange år samarbeidet Erdogan og regjeringspartiet AKP med Gülens nettverk. De såkalte gülenistene fikk viktige posisjoner i statsapparatet.

Men for noen år tilbake ble de to lederne bitre fiender. Nå beskylder president Erdogan gülenistene for å stå bak kuppforsøket. Flere tusen av dem har blitt arrestert det siste året, i et forsøk på å rense dem ut av systemet.

Står noen bak Gülen?

Svært mange tyrkere er imidlertid overbevist om at Gülen ble brukt av mektige støttespillere som forsøke å ta kontroll i Tyrkia.

– Jeg tror fremmede land står bak, sier Deligøt.

Suleiman Deligøt var i et bryllup da han hørte om kuppforsøket. Da Erdogan ba folket om å dra ut i gatene for å vise motstand mot kuppmakerne gikk vi også ut Foto: Sidsel Wold / NRK

Mer vil han ikke si.

Mehmet Simsek er overbevist om at gülenistene sto bak, med støtte fra noen av EUs medlemsland og USA.

Men hvorfor skulle vestlige land støtte et kupp i Tyrkia?

– Vestlige land vil ikke at Tyrkia skal vokse seg strekt, verken økonomisk eller politisk.

– Det er på grunn av Tyrkias geopolitiske posisjon. De ønsker å kontrollere regionen, mener Harun Coskunsu.

Tyrkias regjering har gjentatte ganger bedt USA om å utlevere Fethullah Gülen til Tyrkia, men uten hell.

Og det beviser at amerikanerne beskytter og støtter Gülen, mener Simsek.