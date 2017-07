Da FaceTime reddet Erdogan

Natt til søndag er det ett år siden kuppforsøket i Tyrkia. I tida etterpå har den tyrkiske presidenten slått knallhardt tilbake, arrestert 50.000 mennesker og sparket minst 100.000 offentlige ansatte. Men på kuppkvelden i fjor sommer var det trolig mobiltelefonen til assistenten hans og nummeret til en programleder på tv som reddet Tyrkias sterke mann.

Ba folk gå i gatene

Kuppmakere fra hæren hadde allerede tatt kontroll over broene i Istanbul, og angrep politiets hovedkvarter utenfor Ankara. Over storbyene fløy jagerfly så lavt og så fort at de brøt lydmuren - og fikk tyrkere til å tro at de ble bombet av sin egen hær.

Tyrkias ambassadør til Norge, Safak Göktürk, var i hjemlandet da det smalt i fjor sommer. Foto: Tyrkias ambassade i Oslo

– Jagerflyene dundret over hustakene mens vi satt inne og zappet fra kanal til kanal på tv'en. Kuppmakerne hadde allerede tatt over det statlige fjernsynet. Men så klarte presidenten vår å nå fram til CNN Türk og be folk om å gå ut i gatene. Det ble vendepunktet den kvelden, mener Tyrkias ambassadør til Norge, Safak Göktürk. Han hadde akkurat kommet hjem til Tyrkia på kuppkvelden 15. juli i fjor sommer.

Morten Myksvoll skriver om Tyrkia på tyrkiskpolitikk.no, og var på ferie i Istanbul då han havnet midt i kuppdramaet. Foto: Privat

– Jeg satt på et hotellrom i Istanbul da Erdogan dukket opp via facetime. Han hadde ringt direkte til programlederen, forteller bergenseren Morten Myksvoll som også havnet midt i kuppdramaet.

– Med mobilintervjuet motbeviste Erdogan ryktene om at han allerede hadde flyktet til Tyskland eller kanskje til og med var drept, og det tente en gnist i folk, sier Tyrkia-kjenneren som driver nettsiden Tyrkisk politikk.

«Frihetens mobil»

Programlederen hos CNN Türk tok av seg mikrofonen og dyttet den inntil mobiltelefonen, før hun holdt den lille telefonskjermen opp mot tv-kameraene og lot Erdogan snakke.

– La oss samle alle sammen og vise dem, la dem komme med kanoner og stridsvogner, ingenting er sterkere enn folket vårt, sa presidenten.

Foto: REUTERS TV / Reuters

Badeferien hans i Marmaris var brått snudd til et forsøk fra deler av den tyrkiske hæren på å avsette ham med makt. Flere ganger ble det direktesendte mobilintervjuet avbrutt av venner og kjente som i en kaotisk situasjon forsøkte å ringe programleder Hande Firat. Senere har programlederen fortalt til tyske Bild at hun har blitt tilbudt 250.000 dollar for mobiltelefonen av en saudiarabisk forretningsmann. På sosiale medier har Erdogan-tilhengere i ettertid gitt mobilen hennes tilnavnet «the phone of freedom».

Voldsomt oppgjør

Ett år etter kuppforsøket er Tyrkia fortsatt i unntakstilstand, 50.000 mennesker er arrestert, og over 100.000 offentlig ansatte har fått sparken. President Erdogan sier det ikke kommer på tale å heve unntakstilstanden før all terrorismen på hjemmebane er bekjempet. Myndigheten har gitt eksilpredikanten Fetullah Gülen og hans bevegelse skylda for å ha stått bak kuppforsøket, men har også arrestert journalister, politikere fra andre partier, prokurdiske aktivister, politifolk, dommere, militære og lærere.

– Selve kuppforsøket var bare et symptom. Det var et omfattende nettverk som angrep selve staten. Derfor må vi også ty til omfattende tiltak, sier den tyrkiske ambassadøren i Norge, som mener verden utenfor Tyrkia ikke helt har forstått alvoret.

Tyrkia får stadig kritikk for manglende ytringsfrihet, og Erdogan selv har ofte kommet med ramsalt kritikk av sosiale medier. Men på et avgjørende øyeblikk under kuppforsøket i fjor sommer var det nettopp et mobilkamera og evnen til å komme seg rundt nettsensuren som fikk presidenten selv på lufta.