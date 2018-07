President Trump forsøker å skape mest mulig kaos og forstår ikke hvordan forsvarssamarbeidet med Europa har vært, og er helt avgjørende for USAs sikkerhet, mener kommentatorer i USA.

– Dette er en radikal revolusjon. Trump river ned alle allianser og internasjonale systemer vi kjenner og erstatter dem med ingenting. Vi er kommet til et kritisk punkt her, og vi trenger politiske ledere her i landet som tar bladet fra munnen og si at dette ikke er greit, sier Nicholas Burns til MSNBC.

Burns var USAs NATO-ambassadør da George W. Bush var president.

USAs tidligere Nato-ambassadør Nicholas Burns mener Donald Trump ikke forstår at forsvarssamarbeidet med Europa er helt avgjørende for USAs sikkerhet. Foto: Alex Wong / AFP

Ordvekslingen mellom president Trump og Jens Stoltenberg ble spilt i sin helhet på amerikanske frokost-TV programmer i dag.

Det vekker svært sterke reaksjoner i det politiske etablissementet at Trump fornærmer Angela Merkel og Jens Stoltenberg, og havner i munnhuggeri med Natos generalsekretær der han setter handel opp mot forsvarssamarbeid.

– Vi er helt avhengig av våre militærbaser i Tyskland, Italia og Spania for vår egen sikkerhet, og det er europeerne som betaler for disse. Dessuten har Natos budsjetter økt fire år på rad nå, sier Burns.

Tilhengerne liker tonen

Men reiser du rundt på den amerikanske landsbygda, møter du mange som sier de støtter Trump fordi han gjør nettopp det han gjorde i Brussel i dag: Snakker rett fra levra og sier han vil «kjempe for amerikanske interesser».

Trumps utfall på NATO-møtet ligner på dem han kom med på G7-møtet i mai, og er først og fremst myntet på hans tilhengere på hjemmebane.

Etter at Trump ydmyket Canadas statsminister Justin Trudeau, og deretter gjennomførte toppmøtet med Kim Jung UN med rosende ord til Nord-Koreas leder, økte populariteten hans blant republikanere på hjemmebane.

I dag peker mange her på at nettopp klippet der Trump skjeller ut Jens Stoltenberg under frokostmøtet i Brussel trolig vil gå rett hjem hos hans tilhengere som liker Trumps populisme. De vil snakke om det over en øl og le litt av Trumps utskjelling.

Det er godt TV.

Putins drømmescenario

Det Trump i dag sier sår tvil om hans lojalitet til Tyskland og andre NATO-allierte, og er nøyaktig det presidenten Putin ønsker seg foran sitt første toppmøte med Trump i Helsingfors.

Nato-samarbeidet i Europa har i 73 år først og fremst vært USAs viktigste forsvar mot Sovjetunionen og senere Russland.

Selv om Trump kalte Tyskland en russisk fange i dag fordi landet kjøper gass fra Russland, er frykten her i Washington stor for at Trumps tone ikke vil være like hard når han faktisk selv møter Putin.

Politisk redaktør i Washington Post David Ignatius mener Trump først og fremst er på jakt etter hyllende ord fra andre lands ledere:

– Trump innleder unødvendige krangler og prøver å ydmyke mennesker som ikke har rost ham nok. Han leter i stedet etter nye venner og investorer. Det er som om han er klar for å trekke nye kort fra kortstokken, slike som Nord-koreas Kim Jung UN og Russlands Vladimir Putin, skriver Ignatius i en kommentarartikkel onsdag.