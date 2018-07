Dette er de fem ømmeste punktene mellom May og Trump

Storbritannias statsminister Theresa May gikk hånd i hånd med USAs president under Mays besøk til Det hvite hus i februar i fjor.

Forholdet mellom en britisk statsminister og USAs president vil alltid være viktig. Og ettersom Storbritannia kutter sine europeiske bånd er forholdet mellom Storbritannia og USA nå blitt enda viktigere for britene.

MASSEDEMONSTRASJONER: En seks meter høy oppblåsbar figur som skal forestille Trump blir sendt opp i luften over London i forbindelse med Donald Trumps besøk 12–13. juli. Foto: Matt Dunham / AP

Men siden Trump og May holdt hverandre i hånden i fjor har forholdet bare blitt dårligere og dårligere mellom de to.

Da John F. og Jackie Kennedy kom til London i 1961 sto tusenvis av mennesker langs veien i ren beundring. Slik vil det ikke bli for Donald og Melania Trump.

For det er ventet store protester under hele Trumps besøk til England og Skottland.

Dette er de ømme punktene:

1. Trumps manglende støtte til May

Før avreisen fra USA ville ikke Donald Trump støtte statsminister Theresa May i den politiske krisen hun er midt inne i i forbindelse med brexit.

I stedet sa Trump at det får være opp til folket å avgjøre om hun bør fortsatt sitte ved makten.

Samtidig sa Trump at han også ønsker å møte sin venn Boris Johnson på sitt besøk til London, noe som vil vekke stor oppsikt om det skjer.

HÅND I HÅND: USAs president Donald Trump og Storbritannias statsminister Theresa May holdt hverandre i hånden et øyeblikk under Mays besøk i Det hvite hus 27. januar 2017. Foto: Kevin Lamarque / Reuters

Et møte mellom Trump og Johnson vil være politisk betent nå fordi Johnson gikk av som utenriksminister mandag. Johnson ville ikke lenger støtte Mays opplegg for brexit som han mener vil føre til at Storbritannia vil bli en «koloni» under EU.

Om Donald møter Boris vil det gi næring til opprøret mot May i Det konservative partiet, som ønsker et tøffere brudd med EU.

Noen fakta om forholdet mellom USA og Storbritannia Ekspandér faktaboks ØKONOMI * USA er verdens største økonomi med 23 prosent av verdens BNP (20,4 trillioner dollar). Storbritannia ligger på femte plass med 3,3 prosent av verdens BNP. * EU står for over halvparten av Storbritannias utenrikshandel, men USA er det største enkelte land som de handler med. For USA er Storbritannia deres sjuende viktigste handelspartner. * London og New York er verdens to største finanssentrum. MILITÆRT * USA er verdens største militærmakt og har verdens nest største lager av atomvåpen (etter Russland). * Storbritannia bruker nest mest av alle NATO-land på forsvar. * Amerikanske og britiske styrker har kjempet side om side siden andre verdenskrig, i Korea, Kuwait, Irak, på Balkan, i Afghanistan og libya. * USA og Storbritannia samarbeider veldig tett innenfor etteretning. Samarbeidet ble utviklet under andre verdenskrig. Kilde: Reuters

2. Trump får en lunken mottagelse

50.000 mennesker er ventet å ta til gatene for å demonstrere mot Trump, der høydepunktet er oppsendingen av en oppblåsbar figur av Donald Trump med bleie over Westminster.

Nesten 1,9 millioner mennesker skrev under på et opprop om at Trump ikke måtte få komme på statsbesøk til Storbritannia.

Trumps kommentarer til terror-angrepene i Storbritannia i fjor og hans deling av anti-muslimsk video på twitter har satt sinnene i kok hos mange briter.

Donald Trump har også hatt flere twitter-feider med Londons borgermester Sadiq Khan, blant annet etter terrorangrepet ved London Bridge.

MIDDAG PÅ SLOTTET: Donald Trumps forgjenger, Barack Obama var invitert på middag på Buckingham Palace 11. mai 2011. Trump vil møte dronning Elizabeth til te på Windsor Slott fredag. Foto: Pool / Reuters

Det er da også et nedskalert besøk Trump kommer på. Han skal riktignok møte dronning Elizabeth på Windsor slott på fredag kveld, men besøket er ikke å regne som et fullt statsbesøk.

Til sammenligning fikk George Bush overnatte på Buckingham Palace under sitt besøk i 2003. Trump blir avspist med en kopp te på Windsor Castle.

3. Forholdet til Russland

Storbritannia har et iskaldt forhold til Russland etter giftmordforsøket mot eksspion Sergej Skripal og datteren Julia i Salisbury. Britene hevder Kreml står bak bruken av nervegassen.

En storstilt diplomatisk aksjon førte til at både USA og mange andre europeiske allierte, deriblant Norge, kastet ut en eller flere av sine russiske diplomater.

Men siden har pipa fra Washington fått en annen lyd. I forbindelse med Trumps besøk i Europa skal han nemlig også møte russernes president Vladimir Putin i Finland. Det blir ikke tatt særlig godt opp i London.

VENTET STORE DEMONSTRASJONER: Det er ventet store demonstrasjoner i London, Edinburgh og Glasgow i forbindelse med Trumps besøk, som denne 4. februar i 2017. Foto: Niklas Halle'n / AFP

Når Trump i tillegg sier at det skal bli mye lettere å møte Putin enn å komme til et Storbritannia i politisk kaos, så er ikke det akkurat til hjelp for Theresa May, som denne uken har gått på en politisk smell av de sjeldne med to ministre som har gått ut av regjeringen i protest.

4. Handelskrigen

Handel er øverst på listen over samtaleemner når May tar imot Trump på sitt landsted i Oxfordshire på fredag ettermiddag.

Storbritannia forlater EU i mars neste år og britenes ambisjon er å få til en storstilt handelsavtale med USA.

Trump dro til Skottland for å spille golf og uttalte seg positivt om brexit etter folkeavstemningen i 2016. USA har også sett på brexit som en stor fordel for handelsrelasjonene mellom USA og Storbritannia.

Men så langt har ikke USA respondert stort på britenes ønsker. I stedet har amerikanerne satt i gang en handelskrig overfor Europa og Kina, som rammer britisk stålindustri rimelig hardt.

Selv om det ikke utgjør mer enn 7 prosent av britisk ståleksport, så dreier det seg om mange høyteknologiske arbeidsplasser på britisk jord.

Mays ferske ønsker for brexit blir kritisert fordi de ligger for tett opp til et EU-medlemskap og at det vi stå i veien for en handelsavtale med USA.

5. Trumps nye utenrikspolitikk

Storbritannia reagerte kraftig da USAs president Donald Trump trakk støtten slutterklæringen på G7-møtet i Canada.

Britene er også på linje med resten av Europa i kritikken av Trumps nye handelspolitikk, og de har beklaget at USA også trekker seg fra klimaavtalen.

UENIGHET I UTENRIKSPOLITIKKEN: USAs president Donald Trump huisset på seg de andre medlemslandene da han trakk støtten til slutterklæringen på G7-møtet i Canada. Foto: Handout . / Reuters

Samtidig mener Storbritannia det er feil å gå tilbake på atomavtalen med Iran. En ny amerikansk sanksjonspolitikk vil også ramme britiske bedrifter som har valgt å satse i Iran som en følge av at det internasjonale samfunnet opphevet sanksjonene mot Iran.