Trump: – Har veldig gode relasjoner med Merkel

På et møte med Natos generalsekretær Jens Stoltenberg tidligere i dag, kom Donald Trump, med klare angrep på Tyskland. Bakgrunnen var at Tyskland har inngått en avtale med Russland om gassrørledningen Nord Stream i Østersjøen.

Trump sa at «Tyskland er etter mitt syn Russlands fange, fordi de får så mye av sin energi fra Russland».

Etter møtet med Tysklands forbundskansler, Angela Merkel, har pipa fått en annen lyd. Trump insisterer nå på at forholdet til Merkel er veldig bra og at de hadde et flott møte.

– Vi har veldig, veldig gode relasjoner med forbundskansleren. Vi har et fantastisk forhold til Tyskland, sa Trump til journalister på møtet, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Tysklands utenriksminister, Heiko Maas, skjøt tilbake mot Trumps anklager om at «Tyskland er Russlands fange»:

– Vi er ikke fanger hverken av Moskva eller Washington.

Og han la til:

– Vi er en av garantistene for den frie verden, og slik vil det fortsette å være, sa Maas.

Under møtet ved den amerikanske ambassadørens residens i Brussel ville USAs president Donald Trump ha svar fra Stoltenberg om Tysklands kjøp av gass fra Russland.

– Økt handel

På møtet mellom de to, diskuterte de militærutgifter, handel og migrasjon. Trump sier han også tok opp gassavtalen Tyskland har med Russland.

Men Trump mener at møtet var en suksess og at det kan bidra til å finne løsninger på flere saker.

– Jeg tror at handelen vil øke og at mange andre ting vil øke, men vi får se hva som skjer, sier Trump.

Merkel sa at møtet var en «mulighet til å diskutere økonomisk utvikling.... og også framtiden for våre handelsforbindelser».

Hun sa også at slike møter er viktig, fordi «vi er tross alt samarbeidspartnere. Vi er gode samarbeidspartnere og vi ønsker å fortsette å samarbeide i framtiden».

Under møtet er det knyttet mest spenning til uenigheten om hvor mye penger de ulike medlemslandene skal bidra med til Nato.

Trump vil at landene skal bruke to prosent av bruttonasjonalproduktet på forsvar. Før toppmøtet har han skrevet brev til flere av Natos medlemmer, for å be dem om å oppfylle dette målet.