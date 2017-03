– Sverige trenger verneplikt fordi de står utenfor Nato

Sverige har hatt verneplikt for menn siden 1901. Siden 2010 har den i praksis vært en hvilende bestemmelse, men nå gjeninnfører de den.

– Sverige må ha et forsvar som er stort nok til at de skal kunne stå på egne bein.

Opprustninga i Sverige og andre land sier noe om den internasjonale situasjonen. De er redde for Russlands økende engasjement internasjonalt, sier Thomas Slensvik, hovedlærer i strategi og doktrine ved Forsvarets høgskole.

Sveriges forsvarsminister pekte også spesielt på Russland for å begrunne gjeninnføring av verneplikten.

– Det er Russlands annektering av Krim, det er den russiske aggresjonen i Ukraina. Det er økt øvingsvirksomhet i vårt nærområde og det er økt spionasjevirksomhet som pågår, sier forsvarsminister Peter Hultqvist fra Sosialdemokratene til SVT.

På Gotland har Sverige allerede gjenoppbygd en styrke etter å lagt ned fem regimenter der i 2005.

– Har ikke Natos støtte

Slensvik ved Forsvarets høgskole mener Sverige også går inn for allmenn verneplikt, fordi de ikke er medlem av Nato.

– Norge er i annen situasjon enn Sverige som ikke er medlem av Nato. Men verdenssituasjonen er forandret i løpet av noen år. Norge er tryggere fordi vi er Nato-medlemmer, sier Slensvik.

Høyresiden i Sverige har lenge ønsket å bli Nato-medlemmer, men har ikke fått flertall for dette.

En svensk soldat kan ikke regne med støtte fra Nato. Det kan være en av grunnene til at landet vil gjeninnføre verneplikt, mener hovedlærer i strategi og doktrine ved Forsvarets høgskole. Foto: JONATHAN NACKSTRAND / Afp

Manglende rekruttering

Sveriges forsvarsministeren sier også at de ikke klarer å rekruttere nok frivillige i den nye sikkerhetssituasjonen.

– Skal vi ha fulltallige og øvede kampenheter, må det frivillige systemet komplementeres av verneplikt, sier forsvarsminister Hultqvist.

Fra 1. juli blir verneplikten igjen aktivert, i første omgang for årskullene født i 1999 og 2000.

13.000 unge svensker vil bli kalt inn til sesjon, og rundt 4.000 frivillige og vernepliktige skal tas ut til opplæring i hvert av de neste to årene. Verneplikten vil gjelde for både menn og kvinner.

– Rekruttering viktigst

Forsker Frank Brundtland Steder ved Forsvarets forskningsinstitutt er ikke overrasket over beslutningen. Han mener at manglende rekruttering er den viktigste årsaken til at Sverige gjeninnfører verneplikten.

– Jeg mener at argumentet om sikkerhetssituasjonen som svenskene bruker, kanskje er vektlagt for å få en slags legitimitet rundt rekrutteringsproblemet, sier Brundtland Steder.

Han sier at det riktignok er et større og mer variert trusselbilde i dag enn for noen år siden. Men han mener at det først og fremst dreier seg om såkalt hybrid krigføring i form av blant annet nettangrep mot store selskaper og forsvaret i tillegg til feilinformasjon og propagandakampanjer.

Han tror ikke dette har påvirket beslutningen om å gjeninnføre verneplikten.