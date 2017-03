Sverige gjeninnfører verneplikt

Dette begrunnes med at den sikkerhetspolitiske situasjonen i Sveriges nærområde er blitt forverret, og at forsvaret ikke klarer å rekruttere nok frivillige, melder SVT.

Sverige har hatt verneplikt for menn siden 1901. Siden 2010 har den også omfattet kvinner, men fra samme år har plikten til å gjennomføre militær grunnopplæring i praksis vært en hvilende bestemmelse.

– Skal vi ha fulltallige og øvede kampenheter, må det frivillige systemet komplementeres av verneplikt, sier forsvarsminister Peter Hultqvist til SVT.

– Vært naive

I et intervju i SVT:s Gomorron Sverige i dag, sier forsvarsminister Peter Hultqvist (S) at regjeringen aldri har vært enig i at verneplikten skal være hvilende, ifølge Dagens Nyheter:

- Det tar lang tid å bygge militær kapasitet, men det er enkelt og raskt å avvikle den, sier Hultqvist.

Han mener politikerne har vært litt naive i vernepliktsspørsmålet:

- Jag synes det gikk for langt når det gjelder nedbygging av forsvaret, sier Hultqvist.

Men han mener alle partier er ansvarlige for dagens situasjon og ønsker nå altså å gjeninnføre verneplikten.

Det svenske forsvaret– vil ikke kommentere saken før regjeringen har gjort et vedtak, ifølge de svenske nyhetsbyrået TT.

Opposisjonen støtter forslaget

Det borgerlige opposisjonspartiet Moderaterna har ingen innvendinger mot beslutningen.

– Jeg håper det medvirker til en ytterligere forsterket forsvarskapasitet, men det trengs å gjøres mer, og man må heller ikke se bort fra forsvarsøkonomien. Det trengs også her og nå-satsinger, sier partiets forsvarspolitiske talesperson Hans Wallmark till TT.

Han mener ikke at det var feil å gjøre verneplikten hvilende i 2010.

– Nettopp at den ikke ble avskaffet men istedet ble gjort hvilende, viser at det var en beredskap for å kunne gjøre det man gjør nå, sier Wallmark.

Viser til Norge

Fra 1. juli blir verneplikten igjen aktivert, i første omgang for årskullene født i 1999 og 2000. 13.000 unge svensker vil bli kalt inn til sesjon, og rundt 4.000 frivillige og vernepliktige skal tas ut til opplæring i hvert av de neste to årene.

– Interesse, motivasjon og vilje er et grunnelement i rekrutteringen, og jeg tror det kommer til å bli avgjørende, sier Hultqvist og viser til Norge.

– Vi har jo et system i Norge som fungere med både verneplikt og med profesjonell organisering, og det er det vi kommer til å etterligne, sier Hultqvist.

