– Man kan ikke sammenligne meg med kriminelle bare fordi jeg er innvandrer

– Men hvor skal de dra? Hvis de sendes tilbake blir de drept, enten av myndighetene eller av IS. Vil du at de skal bli drept?

Omar Alshogre (23) har tatt mot til seg og oppsøkt kandidatene ved valgboden til Alternativ for Sverige i Stockholm. En tøff valgkamp går mot slutten i hans nye hjemland Sverige. Debatten om innvandring har vært interessant, men også vond for ham å følge.

Fra barndomstraktene i Syria rapporteres det om at en militær storoffensiv mot Idlib er i gang. Folk forbereder seg på mulige angrep med kjemiske våpen.

Tanken på å bli kastet ut av Sverige gjør Omar Alshogre livredd.

Omar Alshogre følger valgkampen med stor interesse, men synes det er ubehagelig at innvandringsdebatten er blitt så ensidig og negativ. Foto: Charlotte Berrefjord Bergløff / NRK

– Selv i partiene som er åpne for innvandring, blir vi sett på som et problem. Det gjør vondt. Vi er ressurser som kan bidra positivt i samfunnet og gjøre en god jobb, sier Omar Alshogre.

På Sergels torg kommer han i prat med boligjurist Jakob Eriksson, som er kandidat til Riksdagen for Alternativ for Sverige.

Partiet ble opprettet etter at Sverigedemokraterna brøt med Sverigedemokratisk Ungdom. Jimmie Åkesson mente at ungdomspartiet deres var blitt for ekstreme, men for Jakob Eriksson er det dette partiets politiske grep om innvandring og kriminalitet som trengs i Sverige nå.

Omar Alshogre i møte med Alternativ for Sverige på Sergels torg i Stockholm. Du trenger javascript for å se video. Omar Alshogre i møte med Alternativ for Sverige på Sergels torg i Stockholm.

– Vi vil ha asylstopp til Sverige og omdøpe migrasjonsverket til hjemvendelsesverket. Formålet må være at de skal hjem når det er trygt, vi vil ikke ha flere hit, sier Jakob Eriksson.

Partiet er foreløpig ikke representert formelt i Riksdagen, men etter at tre politikere fra Sverigedemokraterna meldte overgang har partiet tre representanter i Riksdagen som bekjenner seg til dem.

Omar Alshogre diskuterer innvandringspolitikk med Jakob Eriksson i Alternativ for Sverige. Foto: Charlotte Berrefjord Bergløff / NRK

Fra «Assads slakterhus» til Sverige

I fjor fortalte Omar Alshogre sin historie til NRK. Om håpet som ble tent da den arabiske våren nådde Syria i 2011. Om hvordan fredelige demonstrasjoner med blomster førte ham rett til Assads mest beryktede fengsler som tenåring.

Omar Alshogre veide 35 kilo og hadde tuberkulose da han ble smuglet ut av Syria for tre år siden. Foto: Privat

Da det lyktes familien å redde ham ut av Syria, tok Omar Alshogre og lillebroren Ali fatt på den farefulle ferden til og gjennom Europa. Omar Alshogre veide bare 35 kilo og hadde tuberkulose. De reiste for å redde livet hans.

På tampen av 2015 nådde brødrene Stockholm. Da hadde over 160.000 flyktninger og migranter kommet til Sverige i løpet av ett år.

Under årets valgkamp har partiene kappes om å dominere innvandringsdebatten. Den harde tonen har ført til intern strid i partier og allianser, og vært en påkjenning for mange innvandrere.

Selv jobber Omar Alshogre for Boston Consulting Group i Stockholm. Han ble headhuntet dit etter å ha bestått svensk artium med toppkarakterer på ett år ved siden av jobb.

Omar Alshogre delte sin historie med NRK sommeren 2017. Du trenger javascript for å se video. Omar Alshogre delte sin historie med NRK sommeren 2017.

Vil sende 500.000 ut av Sverige

Inspirert av Alternativ for Tyskland går Alternativ for Sverige til valg på en svært restriktiv innvandringspolitikk. Å bekjempe kriminalitet er en fanesak som ofte nevnes i samme åndedrag.

– Ja visst, vårt forslag til hjemvendelsespolitikk, det handler da om en halv million mennesker. Det er dels de som befinner seg illegalt i Sverige, sier Jakob Eriksson.

– Hva mener du med illegalt? Gjelder det også dem som har reist fra Tyrkia via land i Europa til Sverige? spør Omar Alshogre.

Omar Alshogre stoppet opp på torget i Visby for å lytte til Alternativ for Sveriges budskap i sommer. Foto: Charlotte Berrefjord Bergløff / NRK

– Ja, dels er det sånne som har kommet hit og aldri søkt asyl. Også er det dem som har gått under jorden når de har fått avslag på asylsøknaden, svarer Jakob Eriksson.

Omar Alshogre trekker frem situasjonen i Afghanistan og Irak. Han spør Eriksson om hva han tror vil bli deres skjebne dersom de sendes ut av Sverige.

– Immigrasjonsverket har undersøkt om de har asylrett og det har de ikke. Det virker som du er i konflikt med det svenske immigrasjonsverket, og de er jo ekstremt liberale. De godkjenner alt, sier Jakob Eriksson og legger til:

– Jeg kjøper ikke ditt verdensbilde.

Under politikeruken i Almedalen på Gotland i juli, deltok Omar Alshogre i flere debatter om innvandring og integrasjon. Her i en debatt i regi av Göteborgs universitet med tittelen «​​​​​​​Arbeid – eneste veien til integrasjon?»​​​​​​​. Foto: Charlotte Berrefjord Bergløff / NRK

Dro til Almedalsveckan for å lære

Første gang Omar Alshogre ble oppmerksom på det nye partiet var i sommer. Han hadde reist til Gotland under den årlige politikeruken Almedalsveckan for å lære mer om det svenske samfunnet, og bidra i debatten om integrering på invitasjon fra arrangørene.

På torget i Visby holdt Alternativ for Sveriges riksdagskandidat Jessica Ohlson appell, da valgløftet om å sende 500.000 mennesker ut av Sverige ble annonsert.

Omar Alshogre stoppet på torget for å lytte, og skvatt til da budskapet til partiet ble møtt med applaus.

Det han ikke var klar over da, var at mannen som sto rett bak ham i folkemengden var Daniel Friberg. Svensken som har gitt den internasjonale alternativhøyre-bevegelsen «alt-right» fotfeste i Sverige og opprettet «alt right» Norden.

Deres mål er å forandre samfunnet med ekstreme metoder, til fordel for den hvite mann.

– Man kan ikke sammenligne meg med kriminelle bare fordi jeg er innvandrer. Jeg er et menneske akkurat som deg, sier Omar Alshogre tydelig rystet.

Mannen bak Omar Alshogre er Daniel Friberg, som sammen med Christoffer Dulny (til høyre med ryggen til) grunnla "alt right"-Norden i fjor. Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

– Nå går alle til Wikipedia

Tilbake på Sergels torg i Stockholm med bare timer igjen til valget, håper Omar Alshogre at svenskene vil ta bevisste valg. Han synes debatten om innvandring har vært alt for generaliserende.

– Svensker er dyktige etter å søke faktabasert informasjon, til å finne kilden og være kritiske. Man går ikke bare til Wikipedia, sier Omar Alshogre.

Mangelen på nyanser i innvandringsdebatten i Sverige har derfor forundret ham svært.

– Nå går alle til Wikipedia! sier han og ler.

Alternativ for Sverige holdt flere appeller i Visby under politikeruken på Gotland i sommer. Partiet ble opprettet i mars av utbrytere fra Sverigedemokraterna, etter inspirasjon fra blant annet det tyske partiet Alternativ for Tyskland. Foto: Charlotte Berrefjord Bergløff / NRK

– Når de får makt kommer de til å prate tydelig

Men bak latteren og det store smilet hviler en uro. Han innrømmer at ordskiftet skremmer.

– Når du ser bevegelser som Alternativ for Sverige, Den nordiske motstandsbevegelsen og «alt right»-Norden, og at partiet hvor mange av dem før hørte til, Sverigedemokraterna, øker, da vet man at de vil få innflytelse, sier Omar Alshogre.

Som syrer vet han hvor fort ting kan endre seg og oppfordrer svenskene til å ta bevisste valg.

– Mye av det de sier er selvsagt, også for meg. Jeg vil også at kriminelle skal straffes, og at innvandrere skal få lære svensk og jobbe.

Det er det som skremmer Omar Alshogre mest.

– At det de sier virker opplagt, er det som skremmer mest. Jeg er sikker på at Sverigedemokraterna har en annen politikk enn hva de nå prater om. Når de får makt kommer de til å prate tydelig.