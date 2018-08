Den høyrenasjonalistiske bevegelsen «alt-right» – alternative høyre – ble kjent for de fleste under den amerikanske presidentvalgkampen i 2016.

President Donald Trump valgte dessuten å invitere et av deres mest kjente ansikt utad, Steve Bannon, inn i Det hvite hus som sjefstrateg og rådgiver.

Hillary Clinton gikk tidlig ut i valgkampen og advarte mot at mange av Donald Trumps ideer ikke var tradisjonelle republikanske, men minnet mest om en voksende rasistbevegelse.

Nå har Sveriges Television undersøkt hvordan bevegelsen har etablert seg i Sverige før valget i september, og hva de forsøker å oppnå i Norden.

Steve Bannon på plass i Roma i mars i år, for å gi drahjelp til Matteo Salvini og hans fremmedfiendtlige parti La Lega. Nå er Matteo Salvini innenriksminister i Italia etter brakseieren som sikret partiet over 17 prosent av stemmene. Foto: Tony Gentile / Reuters

Trump pekte på Sverige som skrekkeksempel

«Alt-right» liker å fremstille Sverige som et skrekkeksempel, noe de fikk god hjelp til internasjonalt da Steve Bannon satt i Det hvite hus.

Sveriges utenriksminister Margot Wallström måtte be president Donald Trump om å forklare seg i fjor, etter at han pekte på Sverige som et skrekkeksempel på hva innvandring kan føre til, under debatten om hans omstridte innreiseforbud til USA.

President Donald Trump har fortsatt å fremstille Sverige som et skrekkeksempel, til nytte for «alt-right» bevegelsen internasjonalt. Foto: KEVIN LAMARQUE / Reuters

«Det er dette det koker ned til. Vi må holde landet vårt trygt. Du ser hva som skjer. Vi må holde landet vårt trygt. Du ser hva som skjer i Tyskland, du ser hva som skjer i Sverige i går kveld. Sverige. Hvem ville trodd det? Sverige? De tok inn et stort antall. De har problemer som de aldri trodde var mulig».

Problemet med Trumps uttalelse var at det ikke hadde skjedd noe terrorangrep i Sverige kvelden før, og utspillet medførte mye harselas i svensk presse.

Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson sier partiet har brutt med dets nazistiske fortid og at deres kandidater ikke tilhører høyreekstreme grupper. Foto: ADAM IHSE / AFP

Forbereder seg på etnisk krig

For høyreekstreme i Sverige, som forsøker å sprenge grenser gjennom grov rasistisk og antisemittisk propaganda på nettet, kom derimot uttalelsen godt med.

Det siste året skal de ha sørget for fotfeste for den internasjonale «alt-right»-bevegelsen i Sverige.

«Alt-right» avviser tradisjonell konservatisme til fordel for en blanding av rasisme, antifeminisme og forakt for alt som oppfattes som «politisk korrekthet». De tror på en fremtidig krig mellom etniske grupper og at Sverige vil være en del av frontlinjen i en slik krig.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Forlot Sverigedemokraterna for «Alt-right»

Amerikanske Richard Spencer leder den internasjonale bevegelsen og omtales som en kontroversiell person i USA med nære forbindelser til nazismen.

Spencer jobber systematisk for å få sitt ekstreme og antidemokratiske tankegods forankret i den politiske ledelsen i land verden rundt, så også i Sverige.

Målet er å forandre samfunnet med ekstreme metoder, til fordel for den hvite mann.

Målet for bevegelsen «alt-right» er det samme som man ser hos høyreekstreme grupper som defineres som en trussel, sier Säpo til SVT. Foto: Ulf Palm/TT / NTB scanpix

Sverige som frontlinje

Det siste året har Richard Spencer fått følge av et antall svensker, som seere fikk møte i Uppdrag gransking på SVT onsdag kveld. En av dem er Daniel Friberg, som sammen med Christoffer Dulny grunnla den nordiske grenen av bevegelsen i fjor.

Christoffer Dulny var en av Sverigedemokraternas best betalte politiske sekretærer i Sveriges riksdag, før han forlot partiet til fordel for «alt-right»-bevegelsen i fjor.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Richard Spencer beskriver svenskene som avgjørende for den internasjonale bevegelsen.

– Daniel og andre personer i Sverige er ved frontlinjen. Det er oppsiktsvekkende at disse lederne ikke har kommet fra Tyskland eller Italia, sier han til SVT.

Daniel Friberg kaller i dag SVTs dokumentar «falske nyheter» på twitter.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Liten gruppe som tas alvorlig

Sveriges sikkerhetspoliti, Säpo, ser alvorlig på gruppens forankring i Sverige, selv om de foreløpig ikke har mange medlemmer eller regnes som en trussel.

– Det er viktig å huske at de ønsker å fremstå som større enn hva de er, sier sjefanalytiker i Säpo Ahn-Za Hagström til SVT.

– Dette er en del av deres retorikk. Det er aktører som ønsker å fremstå som en del av en større sammenheng og en bevegelse på fremmarsj, understreker hun.

Samtidig er det tydelig at målet for bevegelsen er det samme som man ser hos høyreekstreme grupper som defineres som en trussel av Säpo.

– Vi vet også at kriminelle påvirkes av budskapet slike aktører sender ut, sier Ahn-Za Hagström.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Rasisme forkledd som satire

Lisa Kaati ved Totalförsvarets forskningsinstitut forsker på bevegelsens aktivitet og retorikk i sosiale medier og på nettet. Hun mener som Säpos Ahn-Za Hagström at bevegelsen er forholdsvis liten i Sverige, men påpeker at metodene er med på å sprenge grenser i samfunnet.

– Disse gruppene er ekstremt dyktige på å forkle sitt budskap som humor og satire, sier Lisa Kaati.

Kritikk kan dermed avfeies ved å si at det bare var en spøk.

– Rasisme, hat og trusler mister ikke sin kraft ved at noen sier at det bare var en spøk, sier Lisa Kaati til SVT.