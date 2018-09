Voldsomme angrep på Idlib i Syria

Angrepene var rettet mot mål sør og sørvest i provinsen lørdag, ifølge opplysninger som den britiskbaserte eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) sitter på. Mål for angrepene var jihadist- og opprørsgrupper, sier en talsmann for SOHR.

Ifølge den statlige TV-kanalen Al-Ikhbariya er angrepene et svar på bombardering fra opprørere mot den regjeringskontrollerte Hama-provinsen, sør for Idlib.

– Vi trenger en rask løsning, ellers brenner byen vår! lød beskjeden fra lokale myndigheter i Morek, en by på grensen mellom de to provinsene, melder nyhetsbyrået AP.

En mann står ved ødelagt hus i al-Muntar i Idlibprovinsen. Foto: Omar Haj Kadour / AFP

Iran, Russland og Tyrkia ikke enige

Angrepene kommer dagen etter at presidentene fra Iran, Russland og Tyrkia for å diskutere situasjonen. De klarte ikke bli enige om løsning som kunne stanset offensiven fra de russiske og de syriske regjeringsstyrkene.

– Vi har diskutert konkrete tiltak for en gradvis stabilisering i Idlib, der det legges opp til fred for dem som er rede for dialog, sa Vladimir Putin etter møtet med Hassan Rouhani og Recep Tayyip Erdogan i Teheran.

Idlib-provinsen er syriske opprørsgruppers siste store bastion, og mange internt fordrevne flyktninger har søkt tilflukt der. Ifølge FN er rundt halvparten av de rundt tre millioner menneskene i provinsen, internflyktninger. Det er trolig rundt 30.000 jihadister og opprørere i provinsen, melder BBC.

FN frykter opptrapping som vil drive hundretusener på flukt.