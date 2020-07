85 spedbarn testet positivt for koronaviruset i Texas

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Disse babyene har ikke engang hatt sin første bursdag. Hjelp oss med å stoppe spredningen av denne sykdommen.

Det sier direktør for folkehelse i Nueces fylke i Texas, Annette Rodriguez, til CNN. Det er uvisst hvor syke spedbarna er.

Ifølge People er det en av de første gangene det meldes om mange smittede spedbarn i et område.

Fylket hadde en stabil smittesituasjon, men har nå den raskeste veksten i antall nye smittetilfeller i Texas.

I Corpus Christi, som er den største byen i fylket, er 8100 personer smittet av viruset så langt og 82 har mistet livet.

Texas er en av delstatene som er hardest rammet av pandemien i USA. Med fulle likhus har flere fylker i delstaten valgt å hente inn kjølebiler for å oppbevare lik. Over 10.000 personer er så langt innlagt på sykehus i delstaten.

En kjølebil utenfor et sykehus i Houston i Texas. Foto: Mark Felix / AFP

Ber guvernøren ta grep

I et brev til guvernør Greg Abbott fra to medlemmer i delstatskongressen står det at lokale myndigheter bør få muligheten til å sette folk i karantene, for å begrense utbruddet.

Greg Abbott, guvernør i Texas har stengt barer i delstaten og ber folk bruke munnbind. Foto: Ricardo B. Brazziell / Ricardo B. Brazziell

– Vi må gi fylker og byer myndighet til å gjøre det som er i samfunnets beste, heter det i brevet.

Den republikanske guvernøren har i løpet av de siste ukene stengt barene og har bedt alle innbyggere å ha på seg munnbind, men han sier at det ikke blir aktuelt å stenge ned hele delstaten igjen.

Over 70.000 nye smittede

Målt i antall døde, er USA det landet i verden som er hardest rammet av koronaviruset akkurat nå.

Fredag kom nye, rekordhøye smittetall. På ett døgn ble det registrert 74.987 nye koronasmittede. Det er det høyeste tallet så langt under pandemien.

Totalt er rundt 3,7 millioner amerikanere smittet av viruset og over 142.000 er døde.

Les også: Koronapandemien gir varige endringer i USA

Situasjonen har endret landet dramatisk. Mange amerikanere står uten arbeid etter flere konkurser, og de økonomiske konsekvensene er store.

I San Antonio i Texas er det satt opp et senter der folk kan hente matvarer.

Koronakrisen har gått økonomisk hardt ut over mange amerikanere. Her deler en frivillig ut mat til en innbygger i San Antonio i Texas. Foto: Adrees Latif / Reuters

Likhusene er fulle

I Texas og Arizona, som er blant de hardest rammede delstatene, har myndighetene bestilt kjøletrailere fordi likhusene på sykehusene er fulle.

Og både i Texas og California har hæren sendt medisinske team for å avlaste utslitte leger og sykepleiere på flere overbelastede sykehus.

Bare i storbyen Los Angeles i California ble det fredag registrert 4.592 nye smittede. Texas, Arizona, California og Florida får hver dag minst 10.000 nye smittede.