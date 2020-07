Koronapandemien gir varige endringer i USA

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

3 millioner amerikanere er så langt registrert smittet av koronaviruset. Antall døde av covid-19 har passert 134.000.

Selv om situasjonen har bedret seg litt, er over 11 prosent av amerikanerne uten arbeid.

Statistikk fra arbeidsdepartementet viser at nesten 1 million helsearbeidere var arbeidsløse ved utgangen av juni. Innen utdanning var 719.000 uten jobb.

Samtidig begynner man å se de langsiktige virkningene av pandemien. Butikker, skoler og kirker, samfunnets bærebjelker, blir påvirket.

Kjente kjeder forsvinner

En oversikt fra NBC News viser at en rekke store kjeder har gått konkurs eller har bedt om konkursbeskyttelse.

Noen av dem er har en lang historie og er navn som alle amerikanere kjenner til:

Interiørkjeden J.C. Penney har røtter tilbake til 1902, men ba om konkursbeskyttelse i mai. Hvor mange av kjedens 846 butikker som vil forsvinne er uklart.

Neiman Marcus har solgt dyre klær, sko og vesker siden 1907. Grunnlagt i Dallas i Texas og kjent som stedet der texanske kveg- og oljemillionærer brukte pengene sine. 7. mai ba selskapet om konkursbeskyttelse.

Hertz var kjent verdens største bilutleieselskap. 22. mai slo selskapets amerikanske avdeling seg konkurs.

Brooks Brothers var USAs eldste kleskjede for menn. Siden 1818 har selskapet solgt ferdigsydde dresser. 8. juli søkte selskapet om konkursbeskyttelse. Minst 51 av selskapets 250 butikker kommer til å forsvinne.

Butikk-kjeden Neiman Marcus søkte konkursbeskyttelse i mai. Kjeden håper å kunne åpne en del butikker igjen senere i år. Foto: SCOTT OLSON / SCOTT OLSON

Kjøpesentre forsvinner

Når de kjente kjedene forsvinner, fører det også til at kjøpesentrene presses, skriver New York Times.

Med sine enorme parkeringsplasser, rulletrapper og klimaanlegg er amerikanske kjøpesentre blant USAs gaver til verden.

Allerede før koronapandemien var kjøpesentrene truet av netthandel. Nå er trenden kraftig forsterket.

Ifølge Financial Times ventes det en vekst i netthandel på 18 prosent i år. Vinnerne blir selskaper som Amazon, taperne blir kjøpesentrene.

Økonomisk er kjøpesentrene basert på de store kjedene, som nettopp J.C. Penney og Neiman Marcus. Når de forsvinner, er det også mindre fristende for andre butikker å bli i sentrene.

Resultatet kan bli at butikkene forsvinner fra kjøpesentrene.

Jo flere tomme lokaler, jo mindre innbydende blir sentrene for publikum. Resultatet kan bli en ond sirkel som fører til nedleggelser.

Deborah Weinswig, grunnlegger av analysefirmaet Coresight Research, venter at 300 av USAs 1200 kjøpesentre er i fare.

Pastor Rob McCoy i Godspeaker Calvary Chapel i Thousand Oaks, California ledet palmesøndag en gudstjeneste som ble overført på internett. Bare en håndfull mennesker var fysisk til stede i kirkerommet som normalt ville vært stappfullt. Foto: APU GOMES / APU GOMES

Kirker legges ned

Blant ofrene for pandemien er flere amerikanske kirker og kirkesamfunn.

Det finnes ingen sentral oversikt over hvor mange menigheter det finnes i USA. Christianity Today anslo for tre år siden at det i 2012 var 384.000 menigheter i forskjellige kirkesamfunn.

Ifølge lobbyist-organisasjonen Religious Freedom Business Foundation har kirkene en samlet omsetning på 1200 milliarder dollar i året. Omregnet til norske kroner tilsvarer det over 11.000 milliarder, mer enn verdien til det norske oljefondet.

Til tross for de store summene på landsbasis, er mange kirker under hardt økonomisk press.

En undersøkelse fra 2016 viste at hver fjerde protestantiske kirke i USA hadde penger til å drive i sju uker eller mindre, skriver The Morning Call.

Cynthia Moore-Koikoi er biskop i metodist-kirker i Western Pennsylvania Conference. Det er en organisasjon med rundt 800 menigheter i delstaten Pennsylvania.

– Akkurat som de fleste familier lever fra lønningsdag til lønningsdag, lever mange av kirkene våre fra søndagskollekt til søndagskollekt, sier Moore-Koikoi.

Under pandemien har mange kirker vært stengt. De som har holdt åpent har fått langt færre besøkende enn vanlig. Resultatet er at summene som har kommet inn gjennom kollekten har vært langt mindre enn vanlig.

Også kirker har fått penger gjennom de støtteordningene som er innført i USA under pandemien.

En oversikt fra The Guardian torsdag, viser at mer enn 10.600 religiøse organisasjoner har mottatt minst 3 milliarder dollar. Selv om det er mye penger, er det langt fra nok til å redde alle kirkene.

De katolske kirkesamfunnene er blant dem som er dårligst stilt. Bispedømmene i New Orleans og Syracuse (NY) er blant dem som har bedt om konkursbeskyttelse. Grunnen er at inntektstapet fra koronapandemien kommer på toppen av erstatningene kirkene må betale etter de mange overgrepssakene som er avslørt i senere år.

– Det vil ikke overraske meg om 5 prosent av alle kirker vil stenge i løpet av det neste året, sier Scott McConnell i det forskningsinstituttet LifeWay Research til Reuters.

Harvard University er verdens rikeste universitet med investeringer på nesten 400 milliarder kroner. Foto: Maddie Meyer / Maddie Meyer

Skoler og universiteter

Også mange skoler og universiteter kommer til å bli lagt ned som et resultat av pandemien.

30. juni i år ble barneskolen Wilkes School i Baltimore lagt ned, skriver CBS. Den 75 år gamle skolen hadde slitt med økonomien i årevis og koronapandemien ble spikeren i kista.

Samme dag ble også The Institute of Notre Dame, en videregående skole for jenter i samme by, også nedlagt.

Wilkes og Notre Dame var begge private skoler knyttet til kirker. Når kirkene ikke kunne hjelpe dem lenger, var det ikke mulig å drive skolene lenger.

Samme skjebne lider MacMurray College i Jacksonville, Illinois, skiver CNBC. Det 174 år gamle universitetet stengte for godt i slutten av mai. Urbana University i Ohio stenges også – etter 150 år.

Som mange private universiteter i USA, fikk MacMurray og Urbana inntekter fra studieavgifter og donasjoner fra tidligere studenter. Begge delene tørker inn under pandemien.

Det er ikke de store og kjente universitetene som er i fare. De har gjerne store summer «på bok»: For eksempel har Harvard University investeringer på over 40 milliarder dollar som de kan støtte seg på.

Også universiteter som drives av delstatene rammes. I Vermont blir tre avdelinger i Vermont State Colleges lagt ned, skriver Burlington Free Press.

Fellesnevneren er at inntektene har forsvunnet med koronaen, men utgiftene er de samme.

Neste år ventes det enda dårligere økonomi for skoler og universiteter. De generelle økonomiske problemene i USA gjør at færre vil ha råd til å gå på privatskoler og universiteter.

Allen Koh er sjef for Cardinal Education, ett California-basert firma som gir råd til studenter.

– Det første jeg bekymrer meg om er at mange universiteter kommer til å gå konkurs, sier han til KSAT.

Koh ser også det som skjer i undervisningsvesenet i et større samfunnsperspektiv.

– Det er sånn den mørke middelalderen starter. Med den systematiske avviklingen av jakten på kunnskap, sier Allen Koh.