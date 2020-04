77 nye koronadødsfall i Sverige

Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Nå er det rundt 10.000 personer som er smittet av koronaviruset, 544 flere enn i går, opplyste Karin Tegmark Wisell som er avdelingssjef for mikrobiologi ved Folkehelsemyndighetene på en pressekonferanse fredag.

Antall registrerte smittet har en nedgang fra i går da det ble rapportert om 722 tilfeller.

Totalt er 9685​ personer bekreftet smittet av koronaviruset i Sverige.

– Det er Stockholm som dominerer antall tilfeller i Sverige. Belastningen er høy, sa Karin Tegmark-Wissell, avdelingssjef for mikrobiologi for Folkehelsemyndighetene.

Det er ifølge Folkehelsemyndighetene i Sverige 748 pasienter som får eller har fått intensivbehandling på sykehus.

– Antall nye som legges inn på intensivbehandling er ganske stabilt. Vi kan ikke ta noen konklusjoner, vi vet mer neste uke ettersom vi har etterslep i rapporteringen, sa Karin Tegmark Wisell fredag.

Avdelingssjef for mikrobiologi ved Folkehelsemyndighetenene i Sverige, Karin Tegmark Wisell Foto: svt

Færre døde

Det siste døgnet er det registrert 77 nye dødsfall som følge av koronavirus i Sverige, en nedgang på 29 fra døgnet i forveien.

Totalt er 870 døde som følge av Koronaviruset. 507 av dem er menn, og 363 kvinner.

De ser at smitten er i ferd med å spre seg til flere deler av Sverige, men Stockholm er fortsatt episenteret for sykdommen.

Analyse av blodprøver

Så langt er 4 061 bekreftet smittet i Stockholm.

Øverste fagansvarlig for håndteringen av covid-19 i Sverige er Anders Tegnell. Han tror de vil få bedre og mer riktig antall som er smittet i Stockholm neste uke.

– Vi har en måling nå, og vil få et nytt målepunkt neste uke. Da skal vi også se på hvor mange som er immun i Stockholm. Etter det tror jeg vi har et ganske godt bilde av hvor mange som er, og har blitt smittet i Stockholm, sa Anders Tegnell.

Myndighetene skal blant annet analysere en stor andel av dem som har tatt blodprøver av ulike årsaker for å sjekke om noen har hatt viruset.

– Parallelt vil se på forekomst av antistoffer, sa Karin Tegmark Wisell.

Norge og Sverige valgt ulike strategier i håndteringen av koronapandemien. Anders Tegnell mener Sverige har kommet like langt i å begrense smitten med frivillig tiltak som andre land har gjort med tvangstiltak.

Skal ta i bruk veterinærmedisin

Koronasmittede pasienter i Sverige som trenger respiratorbehandling, skal få et narkosemiddel som er beregnet til bruk på dyr.

Respiratorpasienter må legges i narkose, og på grunn av det store antallet covid-19-syke, er tilgangen på narkosemiddelet propofol snart i ferd med å ta slutt, ifølge Sveriges Radio.

Det svenske legemiddelverket har nå godkjent at en veterinærmedisin med samme innhold som propofol, kan brukes på mennesker.

– Det er jo en ekstrem situasjon. Intensivavdelingene har et mye større økt behov over alt samtidig. Da er det slik at vi må ta i bruk en del tiltak som ikke er vanlige, sier talsperson Maja Marklund ved Läkemedelsverket.

