Anders Tegnell står i spissen for smittevernhåndteringen i Sverige.

Han hevder at Sverige er kommet like langt i smittebegrensning med frivillige tiltak som andre land har gjort med tvangstiltak.

Norge og Sverige har som kjent valgt ulike strategier i håndteringen av koronapandemien.

Tegnell kjenner seg ikke igjen i de norske beskrivelsene av strategien de svenske helsemyndighetene har valgt.

Satset på mange syke samtidig

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad uttalte til NRK at Sverige har lagt seg på en såkalt «bremsestrategi», hvor man planlegger for et større antall syke samtidig.

Assisterende direktør i Helsedirektoratet Espen Nakstad

– Jeg tror den litt teoretiske tanken om at har mange syke til enhver tid, en slik bremsstrategi som man kjører i Sverige, så er det veldig mye lettere å kontrollere situasjonen – jeg tror den er helt feil.

– Jeg tror at jo flere man har med aktiv sykdom i et land, jo større sjanse er det for at man får oppbluss som går under radaren, og jo vanskeligere er det å få kontroll, sa Nakstad til Nyhetsmorgen.

Han understreket at det kan kan være at Sverige får god kontroll og til slutt får færre syke enn Norge, men at det vet man foreløpig ikke.

– Vi ser at land som har forsøkt seg på slike bremsestrategier, som Storbritannia og Sverige, raskt tvinges til å gå over til å slå ned smitten i stedet for å kontrollere den, utdypet Nakstad til VG.

Tengell sier til den svenske avisen Dagens Nyheter at han ikke kjenner seg den norske beskrivelsen av den svenske modellen.

– Jeg kjenner den ikke igjen. Vi har aldri valgt å ha mange syke mennesker samtidig. Det er helt motsatt. Vi har aldri hatt den tanken, sier Tegnell til avisen.

Mener det ser bedre ut i Norge enn Danmark

I Norden la Norge raskt seg på samme linje som Danmark, med påbud og lukking av store deler av samfunnet mens Sverige holder det meste åpent og frivillig, selv om rådene om å unngå trengsel, holde avstand og unngå reiser nå også gjelder der.

Når Tegnell blir bedt om å beskrive ulikhetene i den svenske og norske strategien, svarer han:

– Norge valgte den allmenne strategien med å lukke så mye som mulig og skyve problemene foran seg i en periode, for å få et pusterom. Vi forsøker å gjøre det samme, men har akseptert at det å lukke samfunnet ikke er løsningen.



Han sier likevel at Norge ser ut til å lykkes bra med forsøkene på å hindre koronasmitten i å bre seg i samfunnet, og at det ser lysere ut i Norge enn i Danmark, tross nær identiske tiltak.

– Der (i Norge red.anm.) går kurven tydelig ned, betydelig mer enn hva kurven viser i Danmark. Den (den danske kurven red.anm.) ser ikke så lovende ut.

Danmark har per i dag 5.635 bekreftede smittetilfeller og 237 døde som følge av covid-19, mens Norge har 6.160 bekreftede smittede og 101 døde.

Til sammenligning har Sverige 9.141 personer som er påvist smittet av koronaviruset. 793 svensker har dødd som følge av covid-19.

– Det skal bli interessant å se hva som skjer når man slipper opp igjen. Det er det alle land er bekymret for. Hvordan skal man komme ut av det, når man har stanset nesten hele samfunnet, sier Anders Tegnell til avisen.

– Like god som andre strategier

Han mener strategien Sverige har valgt, som har fått stor oppmerksomhet internasjonalt, er i ferd med å gi like gode resultater som land med langt sterkere virkemidler.

– Vi lukker så mye vi kan med frivillige tiltak. Det ser ut til å virke nesten like godt som hva man ser i andre land, sier Tegnell og refererer til en samtale med en britiske kollega.

– Vår felles bedømmelse er at Sverige har nådd nesten like langt med frivillige tiltak som hva Storbritannia har gjort med tvangstiltak. Så min oppfatning er at fokuset på hvor merkelige vi er i Sverige, ikke holder, sier Tegnell til DN.



Mener Solberg tar feil

Anders Tegnell mener også den norske statsministeren tar feil i antakelsene om at Norge satte i gang smittebegrensende tiltak tidligere enn hva Sverige gjorde.

Erna Solberg ble i går intervjuet av den amerikanske TV-kanalen CNN om koronasituasjonen og fikk spørsmål om hvorfor Norge og Sverige har valgt så ulike strategier i håndtering av situasjonen.

– Vi hadde litt flaks ettersom vi tidlig ble oppmerksom på syke vinterferieturister som hadde vært i Alpene. Det store antallet gjorde at vi raskt prøvde å stanse utbruddet. Det gav oss kanskje en annen vei inn, sa Erna Solberg til CNN.

Tegnell mener dette ikke stemmer.

– Vi hadde samme utgangspunkt. Det gjaldt alle de nordiske landene. Hvilke deler av Alpene som var rammet ble diskutert under de ukentlige møtene med våre nordiske venner. Det var ingen forskjell, sier Tegnell.

– De harde tiltakene i Norge kom litt senere. De gjorde slik vi gjorde: smittesporet gruppene som kom fra Alpene.

Smittetallene fra svenske Folkehelsemyndigheter viser at en stor andel av smittede svensker de første ukene kunne spores tilbake til skiferie i Italia og Østerrike.