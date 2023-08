53 mistet livet i skogbrann på Hawaii: – Som om det var dommedag

– Alt er borte. Alt er brent til grunnen.

Det sa ordfører på Hawaii-øya Maui, Richard Bissen.

Oversiktsbilder fra Maui viser flere nabolag lagt i aske. Over hele øya står det utbrente biler, og på havet ser man et utbrent skip og en utbrent båt.

På sosiale medier sirkulerer det videoer at folk som kjører gjennom flammer, som prøver å komme seg i sikkerhet. I en video ligger det en død kvinne på veien.

Fredag morgen har tallet på antall døde på Hawaii steget til 53. Det er ventet at tallet vil stige ytterligere.

På Maui ligger den historiske byen Lahaina. Her har innbyggere måttet kaste seg i sjøen for å komme seg unna flammer og røyk.

Kystvakten måtte reise ut og redde minst 14 personer som var i vannet, inkludert to barn. Andre som flyktet, har snudd seg, livredde, og sett ilden sluke bilen de nettopp forlot.

Sykehusene på Maui er overbelastet, og flere pasienter har blitt fløyet til delstatshovedstaden i Honolulu

En historisk kirke brenner på Maui i Hawaii. Foto: Matthew Thayer / AP

Ifølge statsguvernøren på Hawaii, Josh Green, står nå rundt tusenvis av innbyggere uten hjem. Green estimerer at rundt 80 prosent av øya er borte.

Han mener at det vil koste milliarder av dollar, og ta flere år, å bygge opp igjen øya.

Lahaina havn er utbrent. Her hoppet folk i sjøen for å unnslippe flammene. Foto: Rick Bowmer / AP

Kjørte elsykkel gjennom flammene

– Dette er den verste katastrofen jeg noen gang har opplevd. Hele Lahaina er forkullet. Det er som om det var dommedag, sier Lahaina-innbygger Mason Jarvi til Reuters etter å ha flyktet.

Mason Jarvi unnslapp flammene på Maui med kun mindre brannskader Foto: MARCO GARCIA / Reuters

Jarvi er ikledd shorts, og viser reporterne brannskader han pådro seg idet han kjørte på en elsykkel gjennom flammene for å redde hunden sin.

Andre innbyggere har inlosjert seg på evakueringssentre, og prøver desperat å få kontakt med familiemedlemmene sine.

Tørt terreng og kraftig vind

Brannen har spredt seg svært raskt som følge av tørt terreng og kraftig vind fra orkanen Dora.

Minst 271 bygninger, og dermed hele nabolag, har brent ned, skriver avisen Honolulu Star.

I Lahaina, nordvest på øya, nådde flammene sentrum av byen samt havneområdet, der det ligger en rekke butikker og restauranter som er populære blant turister.

Havneområdet i Lahaina er nedbrent. Foto: MASON JARVI / Reuters

Brannen har tvunget både innbyggere og turister til å evakuere, og det blir meldt om omfattende strømbrudd.

Minst 4000 turister forsøker nå å forlate øyen, opplyser hawaiianske myndigheter.

USAs president Joe Biden varsler føderal hjelp.

– Jeg har beordret alle tilgjengelige føderale ressurser på øyene til å bistå, sa Biden i en uttalelse natt til torsdag norsk tid.

Lahaina-innbygger Steff Baku-Kirkman reagerer når hun får nyheten om at huset hennes, der kjæledyrene befant seg, har brent ned. Foto: MARCO GARCIA / Reuters

Brannsommer

Brannene på Hawaii føyer seg inn i et globalt mønster. I store deler av verden, som Sør-Europa, Nord-Afrika og Canada, har store skogbrannet herjet.

Eksperter peker på den ekstreme varmen som en viktig årsak til at brannene har blitt så omfattende som de har blitt. Juli var den varmeste måneden noen gang registrert.

Også statsguvernøren på Hawaii mener det er klimaendringene som står bak skogbrannen:

– Klimaendringene er her, og de påvirker øyene. Jeg tror det er det vi ser med denne brannen, sa Josh Green torsdag kveld.

FNs klimapanel har tidligere varslet at slike former for ekstremvær og varmen blir vanligere og mer intens som følge av drivhusgassutslipp og avskoging.

Hør også: