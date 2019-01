Mandag morgen norsk tid kom nyheten om at et iransk militært fly av typen Boeing 707 hadde styrtet nær Teheran i Iran.

Flytypen hadde sin storhetstid på 60- og 70-tallet, men har vært ute av produksjon siden 1991.

13 mennesker er hittil bekreftet omkommet, melder nyhetsbyrået AFP. Flyet skal ha krasjet etter å ha foretatt en nødlanding på flyplassen Fath.

Kollisjonen som oppsto på enden av rullebanen, førte så til at det totalskadde flyet tok fyr.

Det iranske flyvåpenet kjøpte inn sine Boeing 707 på 1970-tallet. På bildet fyller en Boeing 707 tankfly fra det iranske flyvåpenet bensin til en Boeing 747 på 1970-tallet. Foto: Wikipedia/CC

Tror Iran mangler deler

Samtidig har risikoen for ulykker ved flyginger i Iran økt for sivile iranere den siste tiden.

Grunnen er de strenge USA-sanksjonene, som hindrer landets flyselskaper i å kjøpe nye deler fra amerikanske leverandører, forklarer Iran-ekspert og NUPI-forsker Sverre Lodgaard.

Iran-kjenner: NUPI-forsker Sverre Lodgaard er ekspert på iransk utenrikspolitikk. Foto: Christopher Olssøn

– Antageligvis har de ikke tilgang på delene som kreves for å vedlikeholde de gamle flyene. Fly, flydeler, matvarer og tepper var ikke en del av den opprinnelige atomavtalen, og er da heller ikke blitt det etter at USA i fjor trakk seg ut av denne.

– Dette øker risikoen knyttet til det å fly, for flypassasjerer i Iran, sier han.

Flyselskapet Iran Air har verdens tiende eldste flypark, der det eldste av dem hadde sine første flyginger i 1980.

Espen Andersen er flyekspert og førsteamanuensis ved Institutt for strategi og logistikk ved Handelshøyskolen BI i Oslo. Han understreker viktigheten av at flyene vedlikeholdes.

EKSPERT: Flyekspert Espen Andersen. Foto: BI / Even Hye Tytlandsvik Barka

– I utgangspunktet er det ikke noe galt i å bruke gamle fly, om de er godt vedlikeholdte. Noen av de gamle sovjetiske modellene er overrepresenterte i ulykkesstatistikken, men de vanligste modellene varer lenge. Det forutsetter imidlertid at man har tilgang på kompetanse og deler, sier han.

– Historisk strenge sanksjoner

I mai i fjor besluttet USAs president Donald Trump å trekke USA ut av atomavtalen landet hadde hatt med Iran siden 2015.

Lodgaard forteller at stemningen mellom de to landene er mer anspent enn på lenge.

– I Washington har man alltid ønsket et iransk regimeskifte. Nå ønsker de å bruke disse historisk strenge sanksjonene til å drive landet tilbake, innad i regionen. Om det ikke skjer, kan de være villige til å bruke militærmakt, sier han.

SANKSJONER: Her poserer Donald Trump med et dokument som gjeninnførte sanksjoner mot Iran. Bildet ble tatt i mai 2018. Foto: SAUL LOEB / AFP

– Enkelthendelser sier oss ingenting

Espen Andersen forteller at utviklingen i flybransjen de siste tiårene, ikke har vært så stor som man kanskje skulle tro.

– Styringssystemene er det som primært sett er endret. Det går ikke raskere å fly i dag, enn for 30 år siden. Utskiftningene kommer som følge av økonomiske og miljømessige hensyn.

Dermed er det ikke nødvendigvis slik at et eldre fly har en større risiko for å havne i en ulykke, sammenlignet med et nytt fly, skal vi tro Andersen.

– En enkelthendelse som dette, sier oss ingenting. Hvilket som helst fly er i utgangspunktet utsatt for risikoen for å styrte, og jeg vil ikke trekke noen konklusjoner, understreker han.