Trump truer med å «knuse Tyrkia økonomisk» dersom de angriper kurderne

Trumps utspill var det siste i en serie drypp med oppklarende informasjon og forsikringer fra Det hvite hus etter Trumps overraskende utspill før jul om full tilbaketrekking fra Syria.

Kurdiske grupper frykter at tyrkiske soldater skal marsjere sørover i Syria og angripe dem, dersom amerikanske styrker trekkes ut.

Tyrkia mener den kurdiske YPG-militsen er terrorister.

Trumps advarsel mot Tyrkia fikk et raskt svar fra Ankara, også det på twitter:

– Terrorister kan ikke være dine partnere og allierte. Tyrkia forventer at USA respekterer vårt strategiske partnerskap, at det ikke skal overskygges av terrorpropaganda, skriver president Erdogans talsmann, Ibrahim Kalin.

Han legger til at det ikke er noen forskjell på terrorgruppa IS og de kurdiske militsgruppene som opererer i regionen, som PKK, PYD og YPG.

USA og den kurdiske YPG militsen har samarbeidet i kampen mot IS. Her ser vi en YPG-kommandant og en amerikansk soldat i samtale i den syriske byen Derik. Foto: DELIL SOULEIMAN / AFP

Forsikringer til allierte

Trumps utenriksminister, Mike Pompeo, er på en lynvisitt til Midt-Østen for å forsikre USAs allierte om fortsatt støtte.

USAs utenriksminister Mike Pompeo sier at han har tro på at USA og Tyrkia kommer til å bli enige om en avtale om hvordan kurdiske tropper i Syria skal beskyttes.

USAs utenriksminister, Mike Pompeo, under en tale i Abu Dhabi søndag. Foto: POOL / Reuters

President Trump skriver også på Twitter at de har startet den langvarige uttrekningen fra Syria med å angripe de siste IS-områdene «hardt» og «fra mange retninger».

Forbereder angrep

– Lørdag ble 600 mennesker evakuert fra de siste tilholdstedene for IS øst i Syria, sier Rami Abdel Rahman fra Syrian Observatory for Human Rights, en observatørgruppe med hovedkvarter i Storbritannia.

I følge Rahman forbereder USA-støttet kurdisk-arabisk milits seg på det avsluttende angrepet mot IS i dette området.

FN opplyser at til sammen 25.000 mennesker har flyktet fra kamphandlinger det siste halvåret under offensiven for å fjerne IS' innflytelse i Syria.

.