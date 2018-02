Det brygger opp til storstreik på flere universiteter i Storbritannia. Fagforeningen University and College Union (UCU), som organiserer 42.000 akademikere og lærere, har brutt forhandlingene med arbeidsgiverne.

Det handler om kutt i pensjonen med 40 prosent. Noe som vil gi rundt 100.000 kroner mindre pensjon i året, og som kommer i tillegg til en reallønnsnedgang de siste åtte årene.

Studentorganisasjonen ANSA opplyser at det er rundt 2000 norske studenter i Storbritannia som kan bli berørt av streiken.

– Vi overvåker situasjonen og oppfordrer studentene til å følge med på informasjonen fra sitt universitet. Dersom studentene ønsker å engasjere seg i saken er det startet lokale initiativer ved flere av universitetene, sier president i ANSA, Ole Kristian Bratset.

Kan sette eksamen i fare

Det er lagt opp til en 14 dager lang streik som vil ramme én million studenter. Men nå har generalsekretær i fagforeningen, Sally Hunt, varslet at de kan komme til å forlenge streiken frem til sommeren, noe som vil kunne sette eksamen i fare, ifølge The Times.

VIKTIG TEMA: – De fleste er irritert over at det påvirker studiene våre, men er sympatiske til lærernes rett til å streike, sier student Olav Bing Orgland. Foto: PRIVAT

– Hvis det skjer så er det kjempetrist. Vi har fått løfter fra universitetet at alle prøver og eksamener skal gå som vanlig så det blir spennende, sier student Olav Bing Orgland fra Oslo.

Han er en av 43 norske studenter ved Exeter Universitet som tar en bachelorgrad i historie. Selv er han lite påvirket av streiken fordi professoren hans er fra Tyskland og dermed ikke medlem av fagforbundet UCU som streiker.

NORSK STUDENT: – Det er trist at mennesker som vier sitt liv til forskning og undervisning risikerer å ikke få den pensjonen de fortjener, mener Sara Maria Håkonsen Trutt. Foto: PRIVAT

Sara Maria Håkonsen Trutt er på sitt andre år ved Exeter University, hvor hun studerer internasjonale relasjoner. Hun er bekymret.

– De fleste jeg har snakket med synes som meg at det er kjipt at de må ta til slike midler, men forstår hvorfor, forteller hun.

Ønsker kompensasjon

Studenter ved universitetene har satt i gang ulike tiltak, som underskriftskampanjer, i forbindelse med den mulige streiken. Noen kommer med støtteerklæringer mens andre mener de bør få kompensasjon for tapte studiedager.

For en norsk student kan prisen for et studieår i Storbritannia ligge på rundt 200.000 norske kroner.

– Jeg håper å kunne samle sammen en gruppe elever som skal skrive til ledelsen om å få penger tilbake som kompensasjon, sier Trutt.

– Håper konflikten blir løst

Utdannelsesminister Damian Hind sa i BBC-programmet Andrew Marr Show at studentene som blir berørt og mister forelesninger på grunn av streiken, kan be om økonomisk kompensasjon fra sine universitet.

UTDANNINGSMINISTER: Damian Hinds sa at han håper konflikten blir løst da han gjestet BBC-programmet Andrew Marr Show. Foto: Handout / Reuters

– Vi håper denne konflikten blir løst. Men om den ikke blir det, har studentene også rettigheter som forbrukere, men det er opp til universitetene, sa Hinds.