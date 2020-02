113 dyrearter trenger nødhjelp i Australia

Australske eksperter har anslått at så mange som én halv milliard dyr kan ha omkommet i løpet av måneder med voldsomme skogbranner.

Nå har myndighetene undersøkt nærmere, og bekrefter at 113 dyrearter er så hardt rammet av brannene, at de trenger akutt nødhjelp.

I tillegg til at enormt mange dyr er døde, har de gjenlevende mistet store deler av sine leveområder, habitater. Omtrent samtlige dyr på lista har mistet minst en tredel av leveområdene sine.

BRANNSÅR: En skadet koalabjørn med bandasjer på hender og føtter i Wildlife Emergency Response Centre i Parndana på Kangaroo Island i Australia. Koalaen er en av 113 unike dyrearter som er truet av voldsom tilbakegang. Foto: TRACEY NEARMY / Reuters/NTB Scanpix

19 pattedyrarter står på lista, bant dem koala, flere musearter, mini-kenguruen wallaby og flaggermus. I tillegg omfatter lista amfibier, virvelløse dyr og slanger.

17 fisker

17 frosker

13 fugler

19 pattedyr

20 reptiler

Det er et ekspertpanel nedsatt av den australske regjeringen som har utarbeidet listen over dyrearter som trenger hastetiltak for å overleve. Dyreartene er utpekt ut fra hvor ødelagt leveområdene er, hvor truet de var før brannene og hvor sårbare de er i tilfelle brann. Noen klarer å flykte, andre ikke.

Noen av artene som allerede var truet, har nå i tillegg fått det meste av leveområdene sine ødelagt og de tåler i tillegg dårlig brann av ulike årsaker.

Blant disse er noen svært sjeldne insekter, en firfisleart som lever i Blue Mountains vest for Sydney, Dunnart-mus som lever på Kangaroo Island, og den sjeldne gullneseflaggermusen.

STERKT TRUET: Den nordlige Corroboree-frosken truet av utrydding. Dette eksemplaret er fotografert i Taronga Zoo i Sydney. Foto: Andrew c/Wuikimedia Comons/CC BY-SA 3.0

Andre dyrearter, som koalaen, har fått betydelige deler av sine leveområder i eukalyptusskogene ødelagt. Ekspertene konkluderer med at koalabjørnen trenger nødhjelp for å kunne komme tilbake til tidligere utbredelse.

Mange arter som ikke var ansett å være truet før brannene, har nå mistet sine naturlige habitater og må dermed nå flyttet over i kategorien truet, skriver ekspertene i rapporten.

REDDET: Foreldreløse kenguruunger slapper av i poser i stua hos dyrevenner i Wytaliba i delstaten New South Wales i Australia Foto: JORGE SILVA / Reuters/NTB Scanpix

Australias miljøminister Sussan Ley sier at ekspertene skal arbeide videre med listen over dyreliv som trenger hjelp. Det er ventet at neste versjon av lista vil inneholde navn på planter og flere virvelløse dyr.

Hun sier at en fullstendig kartlegging ikke ennå har vært mulig fordi det fortsatt brenner heftig mange steder. Andre steder er skogbunnen helt ødelagt. Bilder viser utbrente skoger der bare trestemmer står igjen over et askegrått teppe. Brente dyrekropper ligger igjen. Andre steder igjen er det fortsatt ikke trygt å reise inn i.