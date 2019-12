Koalaer søkte tilflukt for skogbranner i et vaskerom

De siste dagene har skogbrannene i Australia krevd flere liv.

Fredag døde en ung mann i en biluykke som blir knyttet til de mange brannene. Lørdag døde en person da 15 hus brant ned i nærheten av Adelaide. For to dager siden omkom to frivillige brannmenn i skogbranner som herjer store områder i delstaten New South Wales. De var på vei for å bekjempe brannene.

I delstaten New South Wales er det innført unntakstilstand på grunn av skogbrannene og heten som flere steder har nådd godt over 40 grader.

Folk i de hardest rammede områdene har fått beskjed om å vente med å reise på juleferie, myndighetene kan ikke garantere for tryggheten på veiene, melder australske ABC News.

Mer enn 200 skogbranner har Australia opplevd den siste tiden. Og hetebølgen fortsetter og skape unntakstilstand mange steder i landet. Foto: Nsw Rfs – Terry Hills Brigade / Reuters

Koalaer på vaskerommet

I Cudlee Creek sto noen av de frivillige brannmennene og ventet på forsterkninger da de fikk øye på en koalabjørn på plenen foran et hus, forteller Adam Mudge til Reuters.

Sammen med huseieren ble de enige og å bære de bjørnen inn på vaskerommet, men da de kom dit fikk de seg en liten overraskelse. For der var det allerede fem artsfrender som hadde funnet ly for flammene.

Mudge tok et bilde av koalaene som siden er flyttet til et enda tryggere sted.

Ti personer omkommet hittil

Til sammen er ti personer omkommet i ulykker i forbindelse med skogbrannene som herjer i Australia. I går ble 23 brannmenn skadet i South Australia.

I den sørlige delstaten sier distriktsbrannvesenet det er et under at ikke flere er skadd eller døde i de ekstreme forholdene.

I området rundt storbyen Sydney er nå seks steder vurdert til å være på katastrofenivå når det gjelder brannfare, og i andre områder i delstaten er det ekstrem eller veldig høy brannfare, skriver Reuters.

Hetebølge i hele Australia

Australia har de siste dagene opplevd rekordhøye gjennomsnittstemperaturer på grunn av en hetebølge som feier over landet. Det gjør slokkingen av de over 200 brannene vanskelig. Samtidig er det stor fare for at nye oppstår.

I tillegg til hetebølgen forekommer det også kraftige vinder som gjør at brannene sprer seg ukontrollert.

To brannmenn omkom da de var på frivillig oppdrag for å stoppe brannene fra å spre seg på torsdag. Du trenger javascript for å se video. To brannmenn omkom da de var på frivillig oppdrag for å stoppe brannene fra å spre seg på torsdag.

Tallet på ødelagte hus og hjem stiger i det brannherjede landet. Ifølge Reuters er 700 garder og hus ødelagt. Langt flere har meldt fra om ødeleggelser til myndighetene, men de rekker ikke å følge opp alle som trenger hjelp mot brannene.

Innbyggerne er bedt om å være forsiktige og at denne dagen ikke er dagen for å starte på juleferien.

Tre delstater rammet hardt

Hele Australia opplever vanligvis skogbranner om sommeren, men denne sommeren er landet spesielt hardt rammet av ødeleggende branner.

Den mest folkerike delstaten New South Wales er verst rammet, men brannene har også spredt seg til nabostaten Victoria sør for NSW.

Brannene herjer i hele Australia, men det er særlig tre delstater som er hardt rammet av katastrofebranner. Foto: Dean Lewins / DEAN LEWINS

I Victoria raser i dag 15 forskjellige branner ukontrollert. To av dem kan utvikle seg til katastrofenivå.

Flere veier er stengt i Australias mest folkerike delstat på østkysten, og nær 10.000 brann- og redningsmenn jobber for å slokke branner eller hindre at de sprer seg.

Politisjef David Elliott i New South Wales, sier dette trolig er det største antallet frivillige noensinne samlet i delstaten.

Statsministeren beklaget at han dro på ferie

Nå har det igjen oppstått misforståelser rundt statsminister Scott Morrison og hans ferie på Hawaii. Han skal fortsatt befinne seg på stillehavsøya.

Ifølge opposisjonslederen Anthony Albanese har det vært lite åpenhet rundt ferieturen hans. Albanese sier ifølge avisen The Guardian at Statsministerens kontor opprinnelig nektet for at Morrison var på ferietur til Hawaii.

Statsminister Scott Morrison talar i parlamentet i Canberra. Foto: Rod McGuirk / AP

Statsminister Scott Morrison svarte på kritikken i går og fortalte at han umiddelbart ville avbryte og reise hjem fra ferien sin på Hawaii.

Ferien hans ble på et tidspunkt møtt med en storm av kritikk, fordi han dro på ferie samtidig som flere katastrofebranner tok liv i hjemlandet.

Morrison beklaget at han hadde dratt på ferie med familien samtidig som to frivillige brannmenn døde da de var på vei for å slokke skogbranner ved Buxton i delstaten New South Wales.

Statsministeren er ventet hjem fra ferieturen sin i kveld lokal tid.

