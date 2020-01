Professor: Nær halv milliard dyr rammet av australske branner

Mange av dyrene er blitt brent til døde i brannene, mens andre har mistet livet på grunn av mangel på mat og ly etter brannene.

Anslaget omfatter bare delstaten New South Wales og ikke andre brannherjede delstater som Victoria, Queensland og South Australia.

Det inkluderer heller ikke frosker, flaggermus og insekter, skriver universitetet i en pressemelding.

Professoren bak anslaget, Chris Dickman, har i over 30 år arbeidet med økologi og beskyttelse av Australias dyreliv.

Noen kan vende tilbake

Professor Chris Dickman ved Universitetet i Sydney. Foto: Universitetet i Sydney

– Ikke alle de 480 millionene er døde på grunn av brannene fordi noen, som fugler, kan fly bort og vende tilbake, sier Dickman til 7News.

Han viser også til at noen krypdyr, som øgler, kan gjemme seg under jorden og overleve brannene.

Samtidig sier han at faren ikke er over for dyrene selv etter brannene er over i et område.

– Det er fare for at ville dyr, som katter og rødrever, kan spise pattedyr, fugler og krypdyr som har unnsluppet flammene, sier Dickman.

Selv om professoren sier at langt fra alle de 480 millionene er døde, advarer han om at de endelige dødstallene kommer til å bli langt høyere enn det som hittil er anslått.

En brannmann gir en koala vann fra flaske 22. desember. Foto: AP

Over 8000 koalaer døde

Før nyttår anslo Australias miljøminister Sussan Ley anslo at rundt 8400 koalaer har mistet livet i skogbrannene.

Hun anslo at opp mot 30 prosent av koalapopulasjonen på midt-nordkysten av NSW har mistet livet.

Allerede før brannene hadde antall koalaer gått ned i Australia. Ifølge tall fra vitenskapskomiteen som arbeider med truede dyrearter, var antall koalaer gått ned med 42 prosent mellom 1990 og 2010 i delstatene NSW og Queensland.

34 arter utryddet

Australia har over 300 arter pattedyr som hører hjemme i landet. 244 av disse finnes bare i landet.

I løpet av de siste 200 årene er 34 arter av pattedyr blitt utryddet i Australia – den høyeste andelen i noen verdensdel.

I tillegg til branner trues dyrelivet i Australia også av klimaendringer, landrydding og sykdommer fra andre verdensdeler.

Varslet krisehelg

Myndighetene i Australia varsler at fredag og særlig lørdag kan bli de verste så langt i brannene.

Allerede raser over 200 skogbranner – de fleste av dem i den sørøstre delen av landet.

Langs en strekning på rundt 40 mil langs kysten av New South Wales og Victoria har myndighetene opprettet soner som de oppfordret flest mulig til å forlate.