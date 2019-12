Hun anslår at opp mot 30 prosent av koalapopulasjonen på midt-nordkysten av NSW har mistet livet, fordi rundt 30 prosent av deres naturlige habitat i regionen er ødelagt.

Ifølge The Guardian har midt-nordkysten i delstaten en populasjon på mellom 15.000 og 18.000 koalabjørner.

– Vi vet mer når brannene har roet seg og en ordentlig kartlegging kan gjøres, sier miljøministeren til ABCs radioprogram AM.

I mellomtiden forteller Ley at hun jobber sammen med koalaeksperter og forskere for å finne ut hvordan de kan etablere nye habitater for koalaene og slippe løs de som er friske etter opphold på koalasykehus.

Dette er det satt av seks millioner australske dollar til, noe som tilsvarer rundt 37 millioner norske kroner.

Allerede før brannene hadde antall koalaer gått ned i Australia. Ifølge tall fra vitenskapskomiteen som arbeider med truede dyrearter, var antall koalaer gått ned med 42 prosent mellom 1990 og 2010 i delstatene NSW og Queensland.

Ved Lithgow i New South Wales flyktet to kenguruer fra flammene 21. desember.

Flere dyrearter trues

Det er ikke bare koalaene som trues av brannene som herjer i store deler av landet.

Vest i landet er bakkepapegøyen truet, mens en type pungmus er truet sør i landet på Kenguruøya.

Mange steder i landet har også kenguruer måtte flykte fra flammene,

50.000 kvadratkilometer

Til sammen er rundt 50.000 kvadratkilometer nå rammet av skogbrannene som har herjet Australia i ukevis.

Det tilsvarer et område på størrelse med Hedmark og Oppland fylker til sammen.

Verst rammet er delstaten New South Wales, der rundt 34.000 km² er svidd av.

Brannmannskapene frykter at brannene nå vil bre seg ytterligere ettersom en hetebølge er på vei mot delstatene New South Wales, South Australia og Victoria.

Fredag og i helgen er det ventet temperaturer på over 40 grader i områdene.