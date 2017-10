Endelig er det klart for årets TV-aksjon, og her kan du se hva som skjer time for time.

Klokken 22:00 søndag kveld var det talt opp 124.993.076 krone

Alt om det innsamlede beløpet finner du her, både for din kommune og hele landet.

Sjekk hva folk gir

Da Røde Kors lånte TV-aksjonen i fjor fikk de inn 230 millioner kronen, og enn så lenge har Kirkens Nødhjelp fått samlet inn den største summe på 253 millioner kroner i 2014. Av landets 427 kommuner er Oslo sjelden på topp.

Sjekk hvordan hovedstaden ligger an her, eller søk opp den kommunen du er interessert i.

Aksjonsleder Vibecke Østby håper de klarer å nå ut til så mange som mulig med bøssene. Foto: Olav A. Salbotnes

– TV-aksjonen har ett stort mål, og det er å nå ut til alle nordmenn med en bøsse, sier Vibecke Østby, aksjonsleder for Unicef.

– Når vi dette målet vil det bli en god aksjon. Den som har fått besøk på døra av en bøssebærer, vil oppleve at TV-aksjonen har skjedd hos seg, legger hun til.

Hun håper det gjør at så mange som mulig vil følge TV-sendingen.

– Kanskje de vi gi et bidrag til. I år er første gangen vi har Vipps på bøssen og dermed skal alle ha mulighet til å gi selv om de ikke har kontanter. Det beløpet som vippses mellom klokken 16–18 vil legges til den respektive kommunens bøssebeløp, forklarer hun.

For første gang kan du betale med Vipps til bøssebærerne, men har du sedler er det topp. Foto: Norges Bank

Tellingen tar tid

Hvert år pleier Utsira, Bokn og Træna dele på topplassene.

Men kanskje din kommune er med i teten i år?

– På nettstedet blimed.no kan du se hvor mye penger som kommer inn der du bor.

Millionene renner inn, og totaltallet vil vokse i hele kveld og i natt.

– Nå er det bare de små kommunene som er talt opp, for det går raskest. De større kommunene er klare senere i kveld, forklarer Østby.

Klokken 21:45 var det talt opp 120.276.561 kroner

Klokken 21:10 var det talt opp 108.876.299 kroner

Klokken 20:30 var tallet 78.910.255 kroner

Klokken 20:15 var tallet 78.543.206 kroner

Klatret mest

Klokken 21:00 søndag kveld var det de to kommunene Eidskog og Lurøy som hadde klatret mest, sammenliknet med i fjor.

Leder for kommunekomiteen i Eidskog forteller at de bestemte seg i år for å reise kjerringa.

– Vi ville engasjere de unge, spesielt i år ettersom formålet er UNICEF. Vi fikk med oss ungdomsrådet, og når de unge er engasjert så drar det med seg mye ekstra. I tillegg ble vi ekstra inspirert av Hydro som gav 100.000 kroner til årets aksjon, forteller Bjørg Dyblie.

Lurøys komitéleder sier det er to hovedårsaker til at de har gjort det bedre i år.

– Vi har klart å engasjere bedriftene, men vi fikk også med oss skolene i år, forklarer Marit.