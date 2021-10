Ytterligere to personer siktet for knivstikking på Møllenberg

Det kommer fram av en pressemelding politiet har sendt ut mandag ettermiddag.

Det var lørdag kveld en mann i 20-årene ble knivstukket på Møllenberg i Trondheim.

To personer ble siktet i saken søndag kveld, og mandag har politiet utvidet siktelsen til å gjelde ytterligere to personer.

Til sammen er nå fire personer siktet for grov kroppsskade eller medvirkning til dette.

Én siktet er riktignok sjekket ut av saken, men beholder formell status som siktet inntil videre, opplyser politiet i pressemeldingen.

BLODSPOR: Blodspor på en dør på Møllenberg etter knivstikking lørdag kveld. Foto: Bjarte Johannesen / NRK

Fornærmede pågrepet

Politiet mener hendelsen er knyttet til et internt narkooppgjør.

Tre av dem som er siktet for grov kroppsskade, samt fornærmede i saken, er også siktet for grov narkotikaovertredelse.

– Fornærmede i saken som gjelder grov kroppsskade er formelt pågrepet og siktet for grov narkotikaovertredelse, sier påtaleansvarlig John R. Sødahl Furunes i Trøndelag politidistrikt i pressemeldingen.

Fornærmede får behandling på St. Olavs hospital. Han blir værende på sykehuset så lenge som nødvendig, med vakthold fra politiet. Han er ikke avhørt ennå.

PÅ ÅSTEDET: Flere patruljer rykket ut til Møllenberg lørdag kveld. Foto: Bertil Leinæs

Litauiske statsborgere etterlyst

I tillegg til den fornærmede er ytterligere én person pågrepet, siktet i både narkotikasaken og i forbindelse med knivstikkingen. Vedkommende skal være litauisk statsborger.

De to siste siktede, som også er siktet i begge saker, er etterlyst internasjonalt.

– Personene som er siktet og som nå er etterlyst nasjonalt og internasjonalt er henholdsvis i 20- og 30-årene. De er begge menn og de har litauisk statsborgerskap, sier påtaleansvarlig Furunes til NRK.

Politiet jobber ut fra at disse kan ha forlatt landet, og de ønsker nå tips fra publikum i saken.

De er interessert i å komme i kontakt med personer som befant seg i Nedre Møllenberg gate og tilstøtende gater lørdag 23. oktober, mellom kl. 20 og kl. 22.

Om noen har video fra bil med opptaksfunksjon, som dashcam, Tesla Sentry Mode eller lignende fra samme tidsrom, er politiet også spesielt interessert i dette.

Flere alvorlige hendelser i høst

Ordfører Rita Ottervik (Ap) sier til NRK at hun ikke utelukker at det kan være en gjenåpning av grensene som gjør at det nå kanskje er større narkotikatrafikk til Trondheim.

– Da vil jo dette være en konsekvens av at vi slipper opp etter pandemien, og det gjør alle kommuner sårbare. Hva skal vi gjøre for å håndtere det? Er det andre ting som ligger bak, så må vi diskutere det, sier hun.

Ordføreren er bekymret over hendelsene i Trondheim lørdag. I tillegg til knivstikkingen på Møllenberg, ble en person i tenårene også knivstukket i Ila.

– Nå har vi hatt flere hendelser i løpet av høsten som er alvorlige, og det er en utvikling som er uønsket fra både politiet og kommunen sin side, sier hun.

– Har Trondheim et problem?

– Det er det vi må få mer fakta på bordet knyttet til, sier hun.

BEKYMRET: Ordfører Rita Ottervik (Ap) sier kommunen i samarbeid med politiet vil gjøre det de kan for å stoppe en uønsket utvikling. Foto: Bjarte Johannesen / NRK

Må ha mer fakta på bordet

Ottervik sier kommunen allerede har hatt samtaler med politiet knyttet til knivstikkingene i helgen, og at de vil fortsette med samarbeid.

Til Adresseavisen sa hun søndag at det kan bli aktuelt med tiltak.

De vil både se på om det finnes mønster som krever strukturelle tiltak, samt hvordan de kan følge opp enkeltindivider.

– Vi har tidligere med hell klart å få personer som utøver mange lovbrudd og som sliter med mange ting i livet, inn i program som holder dem borte fra kriminalitet. Det kan kanskje være aktuelt også i denne sammenhengen.

Samtidig presiserer Ottervik at de må mer informasjon om bakteppet, før de kan peile ut hva som er de riktige tiltakene.