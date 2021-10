Det opplyser påtaleansvarlig Anne Haave i Trøndelag politidistrikt til NRK søndag kveld.

Det var i 21-tiden lørdag kveld at politiet fikk melding om at en mann var blitt knivstukket på Møllenberg i Trondheim.

Etter omfattende etterforskning det siste døgnet, har politiet søndag kveld siktet to personer.

De to personene er foreløpig ikke pågrepet.

– Vi vet rett og slett ikke hvor de befinner seg hen, sier påtaleansvarlig Haave til NRK.

– De er etterlyst nasjonalt og internasjonalt, og vi jobber ut fra at de kan ha forlatt landet.

Større narkotikasak

I forbindelse med saken er tre personer også siktet i en grov narkotikasak. To av disse tre er pågrepet.

Politiet mener at hendelsen på Møllenberg er knyttet til et internt narkotikaoppgjør og gjennomfører nå parallell etterforskning av de to sakene.

– Vi mener dette er knyttet til en større narkotikasak, og det er gjort et større beslag av narkotika her i Trondheim. Det er ulike stoffer som er tatt i beslag, sier Haave.

Hun opplyser også om at politiet har kjennskap til de siktede fra før av.

POLITIADVOKAT: Anne Haave er påtaleansvarlig i Trøndelag politidistrikt. Foto: Kari Sørbø / NRK

Prioriterer saken

Den fornærmede mannen i 20-årene skal være alvorlig, men ikke livstruende skadet. Han ligger nå på St. Olavs hospital.

Politiet fant den skadde mannen liggende i gata, og det er funnet blodspor på blant annet en dør på Møllenberg.

Minst fem patruljer og bevæpnet politi rykket ut etter meldingen om knivstikkingen.

Politiet opplyser om at de prioriterer saken, fortsetter etterforskning og jobber for å pågripe alle de siktede.

– De er etterlyst i politiets kanaler, så vi har håp om at de blir pågrepet innen rimelig tid, sier påtaleansvarlig Anne Haave.

– Samtidig har politiet ingen opplysninger som tilsier at de to som er siktet for grov kroppsskade utgjør en fare for øvrige innbyggere, sier hun.

BLODSPOR: Blodspor på en dør på Møllenberg etter knivstikking lørdag kveld. Foto: Bjarte Johannesen / NRK

Ila-sikted: Ikke erkjent straffskyld

En times tid etter knivstikkingen på Møllenberg, kom det også melding om at en person i tenårene var knivstukket i Ila i Trondheim.

Vedkommende er innlagt på St. Olavs hospital, men er ikke livstruende skadet.

Det skal så langt ikke være noe som tyder på sammenheng mellom de to knivstikkingene.

En 18 år gammel mann ble lørdag kveld pågrepet og søndag morgen siktet for grov kropsskade etter knivstikkingen i Ila.

18-åringen har blitt avhørt søndag kveld, og har ifølge forsvarer Arve Røli gitt en fri forklaring til politiet.

Avhøret ble avsluttet før det var ferdig, fordi siktede var sliten. Han har foreløpig ikke fått spørsmål om han erkjenner straffskyld.

FORVARER: Arve Røli er forsvarer for 18-åringen som er siktet for knivstikking i Ila. Foto: Morten Andersen / NRK

Røli opplyser om at siktede har plassert seg på åstedet fordi han bor der, og forsvareren oppfatter at 18-åringen er bekjent av den fornærmede.

– Men ut fra det han har forklart, forstår jeg det slik at han ikke erkjenner straffskyld, sier Røli.

– Dette med kniv har ikke vært tema i avhøret så langt.

Når avhøret vil fortsette er foreløpig usikkert.