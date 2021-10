Gjerningspersonen på Møllenberg er ikkje tatt.

Politiet har arrestert ein mann dei trur står bak knivstikkinga i Ila.

Politiet trur ikkje det er samanheng mellom dei to hendingane.

Ved 3.30-tida i natt opplyste politiet at tilstanden for dei to knivoffera er alvorleg, men at ingen av dei er livstruande skadde.

Væpna politi jaktar natt til søndag framleis på ein eller fleire gjerningsmenn.

Tenåringsgut

I ei pressemelding skriv politiet at ein mann i 20-åra som vart knivstukken på Møllenberg, er alvorleg, men ikkje livstruande skadd.

Det andre offeret, ein gut i slutten av tenåra, som vart knivstukken i Ila litt seinare på kvelden, er og alvorleg, men ikkje livstruande skadd. Begge dei to er innlagde på St. Olavs hospital.

Ein mann er arrestert. Det er så langt ikkje noko som tyder på at dei to hendingane har nokon samanheng, opplyser påtaleansvarleg i Trøndelag politidistrikt, John R. Sødahl Furunes.

Politi med hund søker etter spor frå knivstikkinga i Ila. Foto: Bjarte Johannessen / NRK

Politiet rykte ut med alt tilgjengeleg mannskap etter at dei to mennene vart knivstukne på Møllenberg og i Ila i Trondheim med ein times mellomrom laurdag kveld.

Fann den skadde i gata på Møllenberg

Då alarmen gjekk på Møllenberg, som ligg like aust for sentrum, var væpna politi raskt på staden og sperra av eit område mellom Nedre Møllenberggate og Gamle Kongevei.

– Vi fekk melding klokka 21.02 om ein skadd mann. Vi fann han i gata, og han vart køyrd til St. Olav, fortalde innsatsleiar Jomar Sjøhagen til NRK.

KRIMTEKNIKARAR: Politiet sine krimteknikarar kom seint laurdag kveld til åstaden på Møllenberg. Foto: Bjørn Alexander / NRK

Politiet har utover kvelden og natta avhøyrt ei rekke vitne på Møllenberg, og har søkt i området, men ingen er arresterte der.

Like før klokka 23.30 starta krimteknikarar tekniske undersøkingar på åstaden på Møllenberg. Dei sette mellom anna opp markørar i gata og tok bilete. Utover natta har dei gjort undersøkingar i ein bustad like ved funnstaden.

Alvorleg for Ila-offer

Operasjonsleiar Roger Mogstad fortel at då politiet fekk melding om knivstikkinga i Ila og kom til staden, fekk dei tak i ein mistenkt mann ganske raskt

– Der klarte vi å lokalisere ein mogleg gjerningsmann og fekk arrestert han, seier Mogstad.

Den unge mannen som var funnet knivskadd i Ila, vart og frakta til St. Olavs hospital.

Innsatsleiar Bjørn Sellgren. Foto: Bjarte Johannessen / NRK

Ifølgje innsatsleiar Bjørn Sellgren opplyste sjukehuset først at han fekk behandling som at han var kritisk skadd. Men no er han altså utanfor livsfare.

Sellgren seier til NRK at mannen som vart arrestert i Ila, ikkje er mistenkt for den første knivstikkinga på den andre sida av byen.

Det vert no stadfesta av påtaleansvarleg.

– Vi har førebels inga indikasjone\ar på at desse to hendingane har noko med kvarandre å gjere, seier John R. Sødahl Furunes.

Ein mistenkt mann vart arrestert i Ila etter knivstikkinga. Foto: Bjarte Johannessen / NRK

Såg politi med våpen

NRK sin reporter på Møllenberg fortel at det var minst fem politipatruljar i området. Det var også fleire legevaktbilar og ambulanse på staden.

Møllenberg er eit bustadområde sentralt i Trondheim på austsida av Nidelva.

– Klokka 21.10 stakk eg hovudet ut for å sjå på blålyset som lyste i gata. Der var det ein ambulanse og politi med våpen, fortel eit augevitne til NRK.

Vitnet fortel at det låg ein skadd person på bakken.

– Om lag 15 minutt seinare prøvde politiet å kome seg inn i eit hus like ved, opplyser vitnet til NRK.

VÆPNA: Alt tilgjengeleg mannskap frå politiet jobbar laurdag kveld med knivstikkingane i Trondheim. Foto: Ned Alley / NTB

Leitar med hund

Ved eittida i natt vart sperrebanda fjerna på Møllenberg. Politiet var då framleis inne i ei leilegheit og gjorde undersøkingar.

I Ila dreiv politiet på med hundesøk langs Osloveien ved totida. Ved tretida kom kriminalteknikarar til staden i fleire bilar.

I pressemeldinga skriv politiet at etterforskinga held fram utover natta.