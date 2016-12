Tor Singsaas blir snart pensjonist etter ni år som biskop i Nidaros. Foto: Rune Petter Ness

De minstes forsvarer Han føler en sterk forpliktelse både overfør trønderen og mannen fra Nazareth. Til sommeren blir Tor Singsaas pensjonist. Men før det kan han bli Årets trønder.

– Det er verdens flotteste bispedømme, Trøndelag og Nidaros. Det finnes ikke maken til folk vet du!

Biskop Tor Singsaas har tent lys på det lille alteret han har på kontoret Erkebispegården. Teglsteinsveggene utstråler varme, men også soliditet. Han stiller seg opp bak kontorpulten for fotografering, men peker fort på sittegruppen i det ene hjørnet. Han sitter mer der, enn bak kontorpulten, hevder han. For det er i samtale og dialog biskopen trives best.

Juryens begrunnelse Ekspandér faktaboks «Tor Singsaas er brobyggeren som maner til forståelse og samling . Dette er en mann som har satt Trondheim på kartet på en samfunnsmessig viktig måte. Han fremstår som et rolig, gjennomtenkt menneske og har fremhevet det viktige i det å være mennesker sammen i det moderne samfunn. Han er et forbilde for veldig mange, og en biskop for alle, uavhengig av religiøst ståsted».

– Det har vært mitt anliggende: Å se etter den minste, og være den minstes forsvarer. Det har jeg en slags forpliktelse til fra mannen fra Nazareth. Jesus var helt fenomenal til å løfte frem den minste og han brøt alle sosiale og religiøse mønster for at alle skulle få lov til å komme fram for Guds ansikt, sier Singsaas.

«Han er virkelig en person som bryr seg om alle. Og har heller ikke vært redd for å fronte og inkludere alle i sitt syn. Han snakker så alle forstår det, og er en god og lun person som alle blir glad i», skriver en forslagsstiller. Her er biskopen på åpningen av et bofellesskap for mindreårige asylsøkere. Du trenger javascript for å se video. «Han er virkelig en person som bryr seg om alle. Og har heller ikke vært redd for å fronte og inkludere alle i sitt syn. Han snakker så alle forstår det, og er en god og lun person som alle blir glad i», skriver en forslagsstiller. Her er biskopen på åpningen av et bofellesskap for mindreårige asylsøkere.

Vigsel for homofile og lesbiske

Til sommeren gir han seg etter nærmere ni år som biskop i Nidaros. En del av jobben har vært å representere kirken i samfunnsdebatten, og året som har gått har ikke vært fritt for debattsaker. Han vant ikke frem med ønsket om at elever ikke aktivt trenger å melde seg på skolegudstjenester i Trondheim. Hvordan det går med den planlagte storhallen på Nidarø er ennå ikke endelig vedtatt, men biskopen har tydelig støttet Ilen menighets innsigelser i saken. Men en klar seier fikk han da Kirkemøtet i Trondheim i april vedtok å innføre en egen vigselsliturgi for homofile og lesbiske i Den norske kirke. Nyordningen kommer i tillegg til den tradisjonelle liturgien som benyttes under vigsler av mann og kvinne. Saken har vært debattert innad i kirken i mange år. I etterkant av vedtaket varslet mange prestekolleger at de vil reservere seg mot slike vielsesoppdrag. Nå venter han på den nye vigselsliturgien som skal endelig vedtas på Kirkemøtet i slutten av januar i Trondheim. Han er glad saken er avgjort, men mener den lange debatten har vært viktig, først og fremst for de det gjelder.

Biskop Tor Singsaas på kontoret i Erkebispegården. Han er spesielt opptatt av barna våre skal ha trygge oppvekstvilkår. – Barn skal ikke være bekymret, de skal ikke være foreldre for foreldrene sine. Barn skal få lov til å leke og kjenne at livet er godt, sier Singsaas. Foto: Rune Petter Ness

– Det har undret meg, alle de som snakker om sin egen samvittighet og at det er så vanskelig for dem. Så tenker jeg: Hva med dem som har den kjærlighetstiltrekningen? Jeg er heterofil og har fått leve ut alle mine ønsker i livet mitt. Jeg har kone og jeg har barn som betyr enormt mye for meg, de gir meg sterkt innhold i livet. Vil du virkelig nekte andre å få det samme, som har en annen legning? At det skal bli en så sterk samvittighetssak, det har undret meg og innimellom opprørt meg, sier 68-åringen, og legger til:

– Når det er sagt, så er det min oppgave som biskop at alles samvittighet blir respektert og ivaretatt når den nye vigselsordningen blir etablert ut på vinteren en gang.

Indirekte trønder-kommunikasjon

Han runder 69 i februar og ser frem til å bli pensjonist nå. Bispegjerningen er en livsstil. Nå skal familien, kona, de to barna, svigerbarna og barnebarna få mer tid. Til sommeren flytter han og Gunhild ut av bispeboligen og tilbake til huset på Dalgård på Byåsen som de har leid ut de siste åtte årene.

Han sier han har følt en forpliktelse til å løfte opp trønderen og de som bor her. Han snakker om å gi folk mestringsfølelse. Vi er dyktige, flinke og vil mye i regionen, mener biskopen. Og samtidig litt reserverte. Med oppvekst og hele sitt voksenliv i Trøndelag mener han å vite litt om dette.

– Mens uttrykket på Sørlandet er å kaste seg om halsen på hverandre, uttrykker trønderen det samme med et varmt håndtrykk. Vi har så mange omskrivninger her. Om du er glad i noen sier vi det ikke direkte, men viser det gjennom handlinger og omveier. Jeg kjenner igjen meg selv i det, selv om jeg har lært mye om å bruke direkte språk gjennom jobben min, sier Singsaas, som vokste opp i Buvika og på Melhus.

– Å bli kandidat til Årets trønder er en stor ære. Jeg har fulgt med tidligere år og har gledet meg over alle sammen som har fått prisen. Men å se meg selv inn i den, nei det har jeg faktisk ikke, sier biskop Tor Singsaas. Foto: Rune Petter Ness

Kritisk til flyktningpolitikk

Denne desembermandagen er han invitert til offisiell åpning av et bofellesskap for enslige mindreårige asylsøkere på Moholt. Singsaas har engasjert seg spesielt for denne gruppen.

– Tenk hvordan de har hatt det på den farefulle veien over til Europa, og videre opp hit til Norge, sammen med voksne som de kanskje ikke hadde noen grunn til å være trygge på. Jeg er opptatt av at de blir tatt godt imot og får et trygt hjem, sier Singsaas.

Han er kritisk til regjeringens flyktning- og asylpolitikk, og mener det fortsatt er det negative og problemene ved innvandring som frontes.

– En tenker at det hadde vært best om de ikke hadde kommet, at vi er påført noe vi ikke ønsker. Men jeg mener det er veldig viktig nå at vi ser at dette er fremtida vår, med store folkebevegelser og forflytninger i verden. Folkevandringer har det bestandig vært, men vi har ikke merket det her. I Afrika og Asia har det bestandig vært store folkegrupper som har flyktet enten på grunn av klima eller krig. Vi kan ikke melde oss ut av verdenssamfunnet. Jeg skulle ønsket en helt annen måte å snakke om det her på, at vi tar et ansvar. Når det er sagt, så er det mye godt som skjer også, sier Singsaas.

– Dere er verdifulle

En time etterpå hilser han på de seks afghanske guttene som bor i bofellesskapet. Singsaas spøker og ler med den energiske gjengen. Dagens prekestol er på parketten, rett foran varmepumpa i det nyoppussede bolighuset.

– Det er viktig at dette blir et sted hvor dere trives godt og kjenner at dere er verdifulle. Dere er seks nye mennesker som er kommet til oss og som er helt enestående. Det er ingen som er som dere. Dere er en gave til oss. Dere har med dere noe helt spesielt der dere kommer fra som dere vil gi til oss, og så skal vi gi det vi har til dere, sier Singsaas til guttene.

Tors trønder-favoritter Ekspandér faktaboks Mat: Jeg er veldig glad i laks og trøndersodd. Det er kanskje ikke så spennende, men sånn er det. Kultur: Teaterstykket «Oscar og den rosa damen» med Ragnhild Sølvberg som jeg så i 2015 gjorde sterkt inntrykk. Fremføringen var fantastisk, men også budskapet hvor hun var den eneste som kunne føre en samtale med alvorlig syke Oscar. Mens alle de andre voksne har angst for døden og trekker seg unna tør hun snakke om det vanskelige. Idrett: Jeg følger veldig med Rosenborg og er på kamper innimellom. Går det dårlig slår jeg av, jeg blir så lei meg. Sånn er jeg en dårlig supporter. Sted: Oppdal står i en særstilling. Mamma var derfra og vi har et hus der. Fjellene er flotte, og jeg har mange gode minner fra barndommen der. Jeg trives også på Røros. Hvilken annen trønder har imponert deg mest i året som har gått? Arve Tellefsen. Jeg oppfatter ham som ekstremt seriøs i kunsten sin, samtidig som at han har bevart lekenheten. Han har fortsatt mye av barnet i seg. Dessuten har han hatt et tett samarbeid med Nidarosdomens guttekor som jeg er nært knyttet til.

Tor Singsaas Ekspandér faktaboks 68 år. Biskop i Nidaros bispedømme.

Før det var han stiftskapellan ved Nidaros bispekontor, residerende kapellan i Nidarosdomen og prost i Byåsen prosti.

Ble ordinert til biskop i Nidarosdomen den 14. desember 2008.

Singsaas er cand. theol. fra Menighetsfakultetet fra 1976.

Det blir avskjedsgudstjeneste for Singsaas i Nidarosdomen 11. juni 2017.

Gift med Gunhild og har to barn, to svigerbarn og tre (snart fire) barnebarn.