Foto: Kristin Svorte

Hun som ruller foran Møtet med slummen i Rio satte den sure fjerdeplassen i Paralympics i perspektiv.

–Den fjerdeplassen betydde ingenting da jeg sto der og serverte mat til hjemløse transvisitter i fattigstrøket i Rio. Jeg tenkte bare, «skjerp deg», sier Birgit Skarstein.

Kanskje er det nettopp den holdningen som gjør at vi møter henne under innspilling av NRK Supers Julemorgen som sendes 2. juledag. Skarstein har blitt et forbilde og en naturlig gjest i programmer der verdier og menneskelighet står i fokus.

Juryens begrunnelse Ekspandér faktaboks «Birgit Skarstein representerer hverdagsmot i et samfunn som preges av jag etter perfeksjon. Hun er et forbilde, ikke bare for funksjonshemmede, men også for funksjonsfriske, som ønsker å oppnå mestringsfølelse. Hun er en stolt ambassadør for Trøndelag og lar oss ta del i både opp- og nedturer. Hennes engasjement er enestående og inspirerende, enten det er for en sak eller innen sporten».

Fjerdeplassen

Hun forteller om følelsen av tomhet etter målgangen i finalen på 1000 meter singelsculler i Paralympics den 11. september. Nå måtte hun nullstille igjen etter fire års målrettet treningsarbeid. De siste årene med 1000 treningstimer i året. Men, som alltid, greide 27-åringen å se det positive i situasjonen.

–Jeg var utrolig stolt av det vi hadde fått til. Jeg hadde gjort den beste sesongen noensinne. For meg var det også en god følelse å kjenne på at nivået er så høyt at det hjelper ikke å gjøre så godt som alt riktig, hvis du ikke har dagen når det gjelder. Da holder det ikke. Det legitimerer også det vi holder på med, at vi satser så hardt som vi gjør.

«Birgit har en fenomenal tilnærming til livets utfordring. I dagens samfunn der «syting» over tidsklemma og banale hverdagsproblemer, er hun en strålende sol. Et godt forbilde for ungdommer og voksne» skriver en av forslagsstillerne

Felleskapet

Etter den «sure fjerdeplassen» ble hun og kjæresten igjen i Rio noen dager for å bidra ved et senter for hjemløse. Nå jobber hun i kulissene for å gjøre det enklere for OL- og Paralympics-utøvere å bidra tilbake til lokalsamfunnet som har vært vertskap for lekene.

Birgit jobbet flere dager på et senter for hjemløse i Rio, etter at OL var over. Foto: Angelo Dal Bó

–Jeg vil bidra til de gode prosjektene som gjør verden til et litt bedre sted, sier hun.

Og det er det det handler om for 27-åringen fra Levanger. Hun snakker varmt om fellesskapet, om å bidra med det man kan og om å være gode mot hverandre. Hun elsker de gode initiativene og folk som drar i lag for å skape noe større enn seg selv. Hun blir ditto provosert av urettferdighet.

Usminket

Den lune og joviale stemningen blant barnetv-gjengen i Studio 4 i tv-huset på NRK Marienlyst passer henne utmerket. Skarstein tar seg ut av rullestolen, aker seg baklengs opp den smale trappa opp til sklia som alle Julemorgen-gjestene bruker som entré. Etterpå gruser hun programlederne Mikkel Niva og Haakon Stevens i håndbak, før hun utfordrer dem til langrennspigging-konkurranse med start ute i malersalen, hvor tv-kulissene lages, og inn i studioet igjen.

- Jeg tror det er kjempeviktig at vi alle anerkjenner hva vi er god på, hva vi ikke er så gode på, hva vi skal bidra med og at vi drar sammen, at vi hjelper hverandre. Det ble satt veldig på spissen for meg når jeg ikke kunne gå lenger, sier Birit Skarstein, her i håndbakduell med programleder Haakon Stevens. Foto: Christian Kråkenes

På bakrommet, før tv-innspillingen, får hun på seg et minimum av det som trengs av sminke. «Det er barn som ser på og de trenger ikke noe mer press enn det som allerede er». Hun elsker «Skam», at de tar opp viktige problemstillinger, at det er helt greit å være annerledes.

–Selv om jeg skulle ønske at det var unødvendig å fortelle folk at du er like god, uansett hva slags legning du har, sier hun.

- Tenk å nå så mange unger som de gjør på «Julemorgen», tenk hvor mange unger som kommer til å vite hva den skikjelken er for noe. Det handler om å vise frem ulikhet og dermed skape respekt og anerkjennelse for folk som gjør ting på andre måter. Nå har de sett det, sier Birgit Skarstein, foran kjelkeskiløpet hos NRK. Her med programlederne Mikkel Niva (til venstre) og Haakon Stevens. Foto: Bård Sande, Adresseavisen

Verdenscupåpning

Norske tv-seere ble kjent med henne da hun sammen med de andre deltagerne tok seg opp til Snøhetta i andre sesong av Lars Monsens «Ingen grenser» på NRK i 2011. Der fikk de også høre historien om hvordan hun ble lam fra livet og ned etter en badeulykke i Malaysia i 2008. Hun hoppet i vannet fra en molo, uten å sjekke vanndybden. Hun traff bunnen, og leggbeinet stakk rett ut mens blodet fosset. Hun måtte ha flere operasjoner og fikk en bakterieinfeksjon i beinet. Siden ble det nye operasjoner hjemme i Norge og under den siste operasjonen høsten 2009 fikk hun en epiduralbedøvelse som skadet ryggmargen. Skarstein mistet følelsen i beina, og vil mest sannsynlig aldri kunne gå igjen.

Birgit Sikret andre-, tredje- og fjerdeplass i verdenscupåpningen i finske Vuokatti denne uka. Nå satser hun for fullt i både langrenn og roing fremover. Foto: Nils Erik Ulset / Norges Skiforbund

I fjor la hun langrennskjelken på vent, for å bo og ro i Portugal foran årets Paralympics. Hun har daglig trent langrenn og staking som bonusidrett de siste årene, og nå skal hun prøve konkurranseskiene igjen. For to helger siden tok hun andreplass, hennes første pallplassering, i verdenscupåpningen i paralympisk langrenn i finske Vuokatti. Senere i vinter venter verdenscuprenn i Ukraina, VM i Tyskland, prøve-OL i Sør-Korea og verdenscup-finale i Japan i mars.

Davos og Levanger

Selv har hun fått mye medieoppmerksomhet siden hun ble kjent gjennom «Ingen grenser». Men i sommer tok hun grep da ingen skrivende medier hadde meldt sin ankomst til Paralympics. Sammen med Cato Zahl Pedersen skrev hun en kronikk på NRK Ytring hvor de tok et oppgjør med avisenes prioriteringer. Teksten virket, og både regionavisenes samarbeidsprosjekt 100 % Sport, Dagbladet og NTB sendte folk.

Sin egen påvirkningskraft fikk hun også demonstrert da hun sist vinter besøkte den særdeles makttunge World Economic Forum-konferansen i Davos. Innlegget hennes ble kåret til et av de ni beste bidragene på årsmøtet. Teksten handlet om velferdsteknologi og blogginnlegget «The Fourth Industrial Revolution Will Give Us Superpowers» ble lagt ut på forumets hjemmesider og The Huffington Post. Mediepersonligheten Arianna Huffington delte innlegget på Twitter. Skarstein skrev om sitt møte med robotselen Exobionics som hjalp henne med å gå, og hvordan velferdsteknologi kan påvirke livet til millioner av mennesker.

– Da jeg så at jeg ble foreslått til Årets trønder ble jeg så utrolig takknemlig og glad. Det var så utrolig mye bra folk på den lista, og jeg fikk sånn trua på samfunnet vårt. Det er så mange som går utover jobben sin for å gjøre bra ting for samfunnet. Det er et bra selskap å være i, sier Birgit Skarstein. Du trenger javascript for å se video. – Da jeg så at jeg ble foreslått til Årets trønder ble jeg så utrolig takknemlig og glad. Det var så utrolig mye bra folk på den lista, og jeg fikk sånn trua på samfunnet vårt. Det er så mange som går utover jobben sin for å gjøre bra ting for samfunnet. Det er et bra selskap å være i, sier Birgit Skarstein.

–Det viser at det går an å være med å påvirke, jeg fikk satt det jeg ville på agendaen, sier Skarstein om møtet med verdens maktelite i de sveitsiske alpene.

Det er langt fra Davos til hjemtraktene på Levanger. Det var her hun ble engasjert i frivillig arbeid sammen med pappa Bjarte. Det var her gikk hun turer på Frolfjellet, drev med alskens aktiviteter og dro på «odelsgutt-jakt» til Inderøy sammen med venninnene i tenårene.

–Oppveksten og livet i Trøndelag er alltid tilstedeværende i alt jeg holder på med. Uansett hvor jeg drar hen er jeg innmari takknemlig for at jeg har med meg den. Jeg tror den gjør at jeg opplever verden og tolker livet på en mer fargerik og raus måte, sier Birgit Skarstein.

Birgits trønder-favoritter Ekspandér faktaboks Mat: – Jeg har trøndersodd-fester, hvor vi samler masse folk hjemme. Det er så populært. Østlendingene kan grine litt på nesa og lure på hva dette er for noe. Noen synes det er ganske eksotisk. Men når de prøver synes de fleste at det er det er ganske godt. Det må være sodd, skjenning og ingefærøl! Kultur: – Charlotte Audestad er en skikkelig ordkunstner, og Highasakite synes jeg er spennende musikk. Så har jeg selvsagt vokst opp med Åge, D.D.E. og den gjengen der. Mamma brukte alltid å vaske huset med Åge Aleksandersen på full spiker, så jeg kan alle sangene på rams. Idrett: – Jeg er imponert over Marit Bjørgen. Det hun har gjort med å komme tilbake etter gå fra å ha fått en baby, med alt det innebærer, til å komme tilbake igjen er imponerende. Så synes jeg hun alltid formidler en stødighet på verdier og det som betyr noe. Og hun bygger gode mennesker rundt seg. Sted: – Jeg trives veldig godt på Skallen, den høyeste toppen i Frolfjellene på Levanger. Der har jeg gått mye på ski og jeg har rodd der. Så er jeg veldig glad i Inderøy. Kombinasjonen av fjell og hav i Trøndelag er veldig fin. Hvilken annen trønder har imponert deg mest i året som har gått? –Jeg ble så imponert over de flere hundre som sto på forslagslista til Årets trønder i år. Jeg leste alle og fikk så mye energi av å se hvor mange som hadde gjort noe så bra, at andre hadde tatt seg bryet med å legge inn forslag. At så mange står på lista, er i seg selv en seier. Så synes jeg Tove Moe Dyrhaug har gjort en kjempejobb med måten hun har løfta Rosenborg på. Hun virker også veldig verdistyrt i den måten hun utviser lederskap på.

Birgit Skarstein Ekspandér faktaboks 27 år, fra Levanger. Satset aktivt på roing fra 2012 og er en del av et felles landslag med både utøvere med og uten funksjonsnedsettelse. Er også på landslaget i langrennspigging. Tok sølv i VM i roing i 2013, bronse i 2015 og ble verdensmester med gull i VM i Amsterdam i 2014. I Paralympiske vinterleker 2014 i Sotsji tok hun 8. plass på langrennssprinten som beste resultat. Har medaljer fra verdenscup i både roing og langrennspigging. Sitter i bystyret i Oslo for Arbeiderpartiet. Bor på Majorstua i Oslo sammen med kjæresten.