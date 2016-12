Ivar Koteng er nominert til årets trønder. Foto: Rune Petter Ness

På tomta til byens opphav Han er vant til å pusse opp gamle hus og eier en drøss av dem i Trondheim. Men over 1000 år gamle kirker har Ivar Koteng aldri hatt befatning med. Før nå.

Jo da, han synes det er fint å bli lagt merke til for det han gjør. Men eiendomsutvikleren og RBK-styrelederen skulle helst vært Årets trønder-nominasjonen foruten.

–Jeg svømmer jo i dessert. Det er ikke noe prestasjon i det jeg gjør. Det er masse folk som fortjener det mer enn meg, enkelt og greit, sier Ivar Koteng.

Juryens begrunnelse Ekspandér faktaboks «Ivar Koteng har sine meningers mot, og er ikke redd for å si i fra. Hans engasjement for byutvikling er stort. På en forbilledlig måte har han lagt til rette for at arkeologene avdekket Olav den Helliges grav, en del av historien som ellers kunne gått tapt . Dette vil kunne bety mye for byen i generasjoner fremover. Som styreleder i RBK har han gjort en solid innsats, og ofte talt idrettstoppene midt i mot».

Når han skal oppsummere året snakker han om «et ganske jevnt liv, uten de store oppturene eller nedturene». Det var artig med seriegull og cupgull til Rosenborg, men prosessen frem mot medaljene var egentlig mer givende. Han skryter av dyktige medarbeidere som han sammen med prøver å «bygge en fin by».

–Også er det jo spesielt at vi fant det som sannsynligvis er opphavet til Trondheim. Det er jo litt artig å skryte av, om ikke annet.

Bygg er viktige for å formidle historie på en enkelt og grei måte, mener Ivar Koteng. – Jeg tror det er viktig for kommende generasjoner at man har noen punkt man kan peke på som er fysiske, sier eiendomskongen som selv eier tre brygger i Kjøpmannsgata. Her på Bybrua på vei over til Bakklandet. Foto: Rune Petter Ness

Hadde ikke noe valg

Oppstandelsen var stor da arkeologer etter alt å dømme fant restene etter Klemenskirken på Kotengs tomt på Peter Egges plass. Det var her Olav den hellige ble helgenerklært og kisten hans sto på høyalteret i mange år. De første tegnene kom allerede høsten 2015. I november kunne arkeologene bekrefte at de hadde gjort det viktigste arkeologiske enkeltfunnet på over 100 år. Koteng har fått skryt av både arkeologer og Riksantikvar for samarbeidsvillighet og ikke minst viljen til å bruke 11 millioner kroner av egen lomme for å sikre utgravingene. Men hadde han egentlig noe valg, når funnet først var gjort?

–Nei, egentlig ikke. Der har jeg fått ufortjent mye ros. Det har selvfølgelig begynt å bli så dyrt nå, så kanskje en ikke skulle gjort det av økonomiske årsaker. Men når de først gjorde det var det jo kjempeartig at de greide å treffe kirka sånn «spot on». Og det er utrolig mye flinke folk som har jobba med dette. Det er artig å følge med på og lære av.

Penger og frihet

Vi sitter i den staselige Huitfeldtgården i Kjøpmannsgata. Koteng har pusset opp andreetasjen som nå fungerer som selskapslokaler. Ikke spesielt god butikk, ifølge innehaveren, men «det er artig å ha muligheten til å ta vare på slike bygg». Han forteller om Huitfeldt-brødrene, de sikret formuen med å gifte seg med rike damer, for gode forretningsmenn var de ikke. Koteng humrer. Selv har han blitt en av byens rikeste på grunn av eiendomsvirksomheten sin, og siden 2012 har han vært styreleder i Rosenborg.

– Det er et fint bygg å ha, selv om det ikke er god butikk. Men kommer borti utrolig mye flinke folk når en jobber med sånne restaureringsprosjekt som dette, sier Ivar Koteng. Her i Huitfeldtgården. Foto: Rune Petter Ness

–Hva har pengene gjort med deg?

–Jeg håper de ikke har gjort noen verdens ting. Jeg merker det ikke selv i hvert fall. Men det er klart at økonomien gir meg friheten til ikke å synes det er trasig å finne en sånn kirke. Hadde det vært den første eiendommen hadde det vært kroken på døra. Det har utvilsomt noen store fordeler.

Ivar Koteng får skryt av jobben han gjør som styreleder i Rosenborg. Her med Kåre Ingebrigtsen og Eirik Hoftun. Foto: Alley, Ned / NTB scanpix

Krass mot forbund

Han er kjent for å være frittalende og engasjert. Hjemme i Ratvika i Åfjord ble han tidlig vist tillit fra foreldrene, og han trengte aldri å gjøre noe opprør mot rare regler, de fantes ikke. Familien hadde griser i fjøset og god tilgang på kjøttmat. Men pølser begynte de ikke å kjøpe på butikken før Ivar var ti år gammel, for det kostet jo penger.

–For meg er pøls festmat, enda. Jeg synes det er dritgodt.

Han sier han er glad i trønderne fordi de er lite selvhøytidelige, forholdsvis avslappa og sånn passe jålete: «Det mest egalitære samfunnet som finnes i verden, tror nå jeg da». Da er ståa annerledes på toppen av Idretts-Norge. I vinter var han krass i kritikken av maktspillet i Norges Fotballforbund og på vårparten var han tydelig på at han mistenkte at Norges Idrettsforbund hadde noe å skjule da de ikke ville vise reiseregningene sine fra før juni 2015.

–Jeg er ikke imponert over utviklingen. Jeg tenkte de var så smarte at de skjønte at de måtte gi seg. Det var rett og slett litt skuffende. Vi kan ikke ha et pampevelde i en fantastisk folkekraft som norsk idrett er. Det må vi rydde opp i.

Byutvikling

En storstilt byutviklingsdebatt har preget Trondheim dette året. Aller mest engasjement har byggingen av ny storhall på Nidarø vakt. Koteng mener Øya egner seg dårlig for den planlagte hallen. Selv foreslo han en delt løsning mellom Øya og Sorgenfri.

–Det har gått politisk prestisje i dette, men når slaget er tapt orker jeg ikke interessere meg mer for den saken, sier Koteng. Han er glad for debatten, men mener den ofte preges av følelser – ikke kompetanse.

–Jeg mener vi må ta CO₂-trusselen mer på alvor. Vi må lage regler som gjør at vi har mindre behov for å transportere oss selv, og da må vi bygge tettere. At bilen er den største folkefiende som finnes har jeg ikke noe tro på. Vi som har hatt unger i idrett og fritidsaktiviteter kan bare tenke på hvordan det ville vært uten en bil. Det blir en enfoldig debatt synes jeg, og det er synd.

Hverdagslykke: –Jeg har en fantastisk hver dag, hver dag, sier Ivar Koteng. Men å bli nominert til Årets trønder syntes han var ganske trasig. –Men det var litt press, og så er jeg vel så forfengelig at jeg sa ja, sier han med et smil. Foto: Rune Petter Ness

Han er ikke redd for å fremme egne meninger, og lever godt med at alle ikke er enige med ham. Han mister ikke nattesøvnen av naboprotester som for eksempel i byggeprosjektet i Mellomila 57, som er under oppføring etter protester fra naboene. «Det kan ikke være de med særinteresser som bestemmer alt, da hadde vi ikke fått til noen verdens ting», sier Koteng som er sikker på at de blir fornøyd når prosjektet står ferdig.

–Jeg opplever meg selv som forholdsvis trygg, og det ser jeg at det er masse folk som ikke er. De vet ikke hvem de er. I generasjonen som vokser opp nå er det et stort press på utseende, og folk skal ha suksess på jobb. Det å kjøre truck i dag snakkes ned av en eller annen årsak. Mens lykke … det er ingen som er «pappa» i enquetene i avisa. Vi har en jobb. Det er liksom det som er oss. Det er litt merkelig.

– Men du har selv gjort karriere innen eiendom?

– Etter den definisjonen har jeg gjort det bra. Men det er litt etter hvordan du definerer det. Jeg bor i lag med datteren min annenhver uke. Det er ikke nødvendigvis verdens største suksess. Det er litt etter hvilken linje du legger deg etter.

Ivars trønder-favoritter Ekspandér faktaboks Mat: Egg og lems. Det er tynn potetlefse med egg som pålegg, en skikkelig festfrokost! Kultur: Åge Aleksandersen. Det som gjør han spesiell tekstene, formidlingsevnen og selvfølgelig musikken. Idrett: RBK, selvfølgelig. Jeg var første gang på kamp i 1971, med stabilt oppmøte på tribunen fra 1977. Sted: Bymarka. Jeg liker det norske turkonseptet godt og trives på Elgsethytta. Hvilken annen trønder har imponert deg mest i året som har gått? Odd Reitan. Han se god til å holde fokus på nettopp det de har blitt flinke til. Han har en god blanding av nærhet og avstand når han tar beslutninger. I tillegg er det en av få trønderske bedrifter som er i Champions League

Ivar Koteng Ekspandér faktaboks 57 år. Driver innen eiendom i Trondheim med en rekke selskaper, blant annet Koteng Eiendom og Koteng Bolig. Kjøpte sin første bygning, et næringsbygg i Ulstadløkkveien i 1985. Nå har Koteng en eiendomsportefølje på 236 000 kvadratmeter, helt eller delvis eid av Koteng selv. Er styreleder i Rosenborg Ballklub siden 2012. Bor på Singsaker i Trondheim. Har tre barn og to bonusbarn.