Voldssiktet fengslet i fire uker – stiller seg uforstående til siktelsen

Han må sitte to uker i full isolasjon med brev- og besøksforbud.

Det opplyser siktedes forsvarer, advokat Theo Dretvik, til NRK.

Det var klokken 0322 natt til onsdag at politiet fikk melding om ordensforstyrrelse fra en bolig i Verdal. Da de kom fram, fant de den hardt skadde 24-åringen.

Mannen ligger i kunstig koma på St. Olavs Hospital, og tilstanden hans er kritisk.

Begjærte seg løslatt

Dretvik forteller at hans klient begjærte seg løslatt under torsdagens fengslingsmøte.

– Jeg har ikke vært i kontakt med ham etter at fengslingskjennelsen ble forkynt, så jeg vet foreløpig ikke hvordan han stiller seg til kjennelsen, sier Dretvik.

Forsvareren forteller at siktede i avhør har erkjent at det ble utøvd vold, men at han nekter straffskyld.

– Han har forklart at han og fornærmede havnet i en konflikt og at det endte med slåsskamp. Han har erkjent at han slo, men han stiller seg uforstående til siktelsen. Han har forklart at han og fornærmede pratet sammen før han gikk, og at det ikke var noe som skulle tilsi at fornærmede ble hardt skadd.

Mannen har ifølge forsvareren også forklart at det ikke var andre til stede før han forlot boligen.