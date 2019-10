Saken oppdateres

En person er fraktet til St. Olavs hospital med ukjent skadeomfang etter hendelsen. Politiet er foreløpig sparsom med opplysninger.

– Vi har ingen opplysninger foreløpig om skadeomfanget, sier innsatsleder på stedet, Markus Ree til NRK Trøndelag.

Det var klokka 11.27 søndag formiddag at politiet mottok varsel om at det hadde skjedd en alvorlig voldshendelse. De skal ha bevæpnet seg og meldte først fra om hendelsen via Twitter over en time senere.

Klokka 15 har det ennå ikke kommet noen opplysninger om eventuelle pågripelser.

Bevæpnet politi er søndag i 15-tiden fortsatt utenfor boligen i Trondheim. Foto: Morten Andersen / NRK

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

– Flere politienheter er på åstedet i Trondheim sentrum, sier operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt, Trond Wolden.

En person er kjørt fra stedet og til St. Olavs hospital.

Politiet etterforsker også når hendelsen har funnet sted. Det etterforskes på teknisk og taktisk. Nærmere opplysninger om hendelsesforløpet forventes å komme i en pressemelding fra Trøndelag politidistrikt søndag ettermiddag.

Markus Ree er politiets innsatsleder på stedet. Foto: Morten Andersen / NRK

Vitner inn til avhør

NRKs reporter på stedet opplyser i 14-tiden at to, tre vitner føres inn til avhør av politiet.