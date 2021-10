Sikta meiner ho har alibi for skytinga på Lademoen

I dag ble to av dei fire, som er sikta etter at ein mann vart skoten på Lademoen i Trondheim natt til torsdag , varetekstfengsla i fire uker.

Meiner politiet ikkje har noko bevis mot henne

Begge dei sikta testa positvt for Covid-19 i går. Derfor fekk dei ikkje kome inn i tinghuset. Dei deltok i staden i smittevernutstyr på videolink frå politihuset.

Torsdag kveld ville kvinna ikkje la seg avhøyre av politet. Men i retten forklarte ho seg både om kvar ho var då skytinga fann stad og om forholdet sitt til den andre som vart arrestert torsdag.

Domaren bestemte at forklaringa til sikta ikkje skulle refererast av pressa av omsyn til etterforskninga.

Forsvarer stadfester overfor NRK at kvinna og den andre sikta mannen er gode vener.

Christian Wiig forsvarer den sikta kvinna. Foto: Kari Sørbø / NRK

På spørsmål frå NRK om kvinna er kjent med om det var våpen i husveret hans, svarer Wiig . «Nei»

Forsvarer Christian Wiig opplyser til NRK at han reknar med at politiet sjekkar eller ha sjekka alibiet til klienten sin.

Aktor, politiadvokat Mette Kollstrøm, vil ikkje seie om alibiet til kvinna er sjekka eller ikkje.

Aktor, politiadvokat Mette Kollstrøm. Foto: Kari Sørbø / NRK

Sikta kunne godta ei veke i varetekt slik at politiet kunne sjekke henne ut av saka.

Men tingretten meiner bevisa mot kvinna er så sterke at ho vart varetektsfengsla i fire veker med brev og besøksforbod. De to første vekene må kvinna også vere isolert frå andre i fengselet.

Ho anka avgjerda til lagmannsretten.

Framstod opprørt over å ha vorte sikta

Den sikta mannen i 50-åra nekta også for å ha noko med skytinga å gjere. Han forklarte seg for politiet i føremiddag, opplyser aktor Kollstrøm til NRK.

Overfor retten via videolink framstod han ganske sint og opprørt over å ha vorte arrestert og sikta.

Også her bestemte domar Eirik Lereim at pressa ikkje får referere det sikta sa.

Forsvarer Arve Røli seier til NRK at klienten, av helsemessige årsaker, opplever det som ei stor belastning å bli varetektsfengsla.

Retten meiner det er grunn til å mistenke at sikta har medverka til skytinga.

Derfor vart han fredag ettermiddag varetektsfengsla i fire veker, med brev og besøksforbod, og isolasjon i to veker.

Også han anka avgjerda til lagmannsretten, som behandlar saka i neste veke.

Om det vart funne våpen heime hos den sikta mannen i går, vil verken Røli eller Kollstrøm svare på.

Men etter det NRK har grunn til å tru, er våpenet som vart brukt enno ikkje funne.