– Om Norge vinner står hallen her på hodet etter på, sier Kjetil Thorsø Hansen, som er leder for Charlottenlund Sportsklubb som er gamleklubben til landslagsspiller Sander Sagosen og treneren Christian Berge.

– Sander er jo oppvokst i hallen her, så det er klart det er stort for oss det å få oppleve at han spiller en VM-finale.

– Hva tror du om resultatet?

– Nå har jo landslaget etter min mening starta litt dårlig og så har de spilt bedre og bedre utover. De var jo og ganske nær å slå Frankrike sist, så jeg har et håp om at vi skal gi en jevn kamp og kanskje til og med vinne.

Ser kampen i Trondheim

Solberg skal se VM-finalen i Charlottenlundhallen i Trondheim. Når hun likvel var i byen var det naturlig å se på den tidligere hjemmebanen til landslagsspiller Sander Sagosen og treneren Christian Berge.

– Jeg har fulgt med på kampene til det norske herrelandslaget i håndball-VM, og særlig semifinalen var en utrolig spennende kamp! Jeg er imponert over hva håndballgutta har fått til og gleder meg til å følge kampen på storskjerm med Charlottenlund Sportsklubb, den gamle klubben til Sagosen og Berge. Jeg tror det kommer til å bli fullt hus og god stemning. Jeg krysser selvsagt fingrene for seier og ønsker masse lykke til, sier Solberg.

Saken oppdateres